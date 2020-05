Piste ciclabili e rotatorie a Frosinone: si va verso l’estensione. La nuova mobilità cittadina passa attraverso l’aumento dei percorsi destinati alle biciclette e un traffico sempre più snello e veloce.

Percorco più lungo - Rispetto agli 8 chilometri previsti e annunciati qualche giorno fa c’è la possibilità di aumentare il numero di strade che potranno beneficiare della presenza di questa infrastruttura. Il motivo? Al ministero dei Trasporti si sta ipotizzando di restringere le misure delle piste ciclabili portandole da 1,50 metri a cui vanno aggiunte più le strisce di separazione dalla carreggiata a 1,25. Ciò consentirebbe di estendere la ciclabile anche lungo quelle arterie meno larghe e con maggiori problemi di spazio. «In settimana capiremo come intervenire – spiega il sindaco Nicola Ottaviani – . In questo caso pensiamo di estendere le ciclabili arrivando ad un totale di 13 chilometri».

LEGGI ANCHE ---> Superare il coronavirus pedalando: dalle bici ai monopattini

Anche in salita - Allo studio anche la possibilità di creare un collegamento ciclabile tra la parte alta e quella bassa: «Il mio intento è quello di collegare anche le due zone della città. C’è una norma che prevede una pendenza massima consentita del 7% per realizzare una ciclabile. Viale Roma e viale Mazzini non sono adatte mentre è più praticabile realizzarla su viale America Latina In settimana i progettisti forniranno suggerimenti».

E i tempi? - «Entro l’estate – assicura Ottaviani - Frosinone avrà nuove piste ciclabili. Dobbiamo solo fare una piccola gara e affidare i lavori». Anche ieri in molti hanno approfittato del giorno di festa per farsi una pedalata. Inoltre il governo nazionale ha incluso anche un bonus fino a 500 euro per chi acquista una bici nei comuni capoluogo.

LEGGI ANCHE ---> Pedalare in Abruzzo: emozioni e allenamento a portata di mano

Rotatorie definitive - Altro obiettivo è migliorare la viabilità e ridurre i tempi di percorrenza lungo le strade cittadine. In quest’ottica si inseriscono l’istituzione delle rotatorie agli incroci principali e l’eliminazione degli impianti semaforici. In settimana è previsto la riunione con alcuni operatori privati (in particolare banche e istituti di credito) per trasformare le tre rotatorie realizzate a De Matthaeis e renderle definitive.

«La realizzazione delle rotatorie – afferma Ottaviani – ha dato i risultati sperati con un traffico più snello. Per questo motivo le renderemo definitive. Con l’aiuto dei privati che ne cureranno la manutenzione stiamo approntando i progetti sull’arredo urbano e a verde di queste rotatorie».

Via Ciamarra - Ma non finisce qui. Allo studio c’è anche la realizzazione di un’altra rotatoria da realizzarsi all’incrocio tra via Marittima, via Ciamarra e viale Europa. Grazie a questo intervento verrebbe eliminato l’impianto semaforico che determina lunghe code specie in via Marittima direzione stazione.

«In questo caso – spiega il sindaco - occorre modificare l’area e il progetto della rotatoria si inserisce con quella della metro di superficie dove proprio in quella zona è prevista una fermata. Va ripensato il tutto anche per salvaguardare e migliorare la fruibilità stessa di alcuni operatori commerciali che insistono all’incrocio ad iniziare dall’edicola». Ma per questo ulteriore obiettivo se ne riparlerà in autunno

© RIPRODUZIONE RISERVATA