di Pierfederico Pernarella

La strada è interrotta dal 4 dicembre, la questione è rimasta in sordina per sei mesi, tra un rinvio e l’altro, ma ora con l’arrivo della stagione estiva qualcuno comincia a farsi sentire. Stiamo parlando della Frosinone-Mare: all’altezza del bivio per il Frasso la strada è interrotta e per raggiungere l’Appia è necessario percorrere una deviazione. Nei week end o nei ponti festivi, come quello in corso, con l’aumento del traffico, si formano lunghe code e le condizioni di sicurezza lasciano a desiderare.La chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori di consolidamento del viadotto Anxur. Alcuni problemi relativi all’appalto hanno bloccato per lungo tempo il cantiere. Da una decina di giorni i lavori sono ripresi e l’Anas ha fatto sapere che entro la fine di maggio la strada dovrebbe essere riaperta. Intanto sul caso interviene l’associazione Codici di Frosinone: «È inaccettabile - sottolinea il responsabile provinciale con delega ai trasporti avv. Alessandro Milani - che i lavori restino bloccati per così tanto tempo a causa di problemi tecnici-amministrativi. Gravi i danni e pesanti i disagi arrecati a imprese, pendolari, studenti e automobilisti che percorrono la Frosinone-Mare». Il segretario provinciale Codici Giammarco Florenzani chiede un «l’intervento della Regione Lazio e dei parlamentari del territorio affinché la corretta viabilità venga ristabilita entro giugno, prima dell’inizio della stagione estiva. Oggi la situazione della strada è indecente e molto pericolosa per gli automobilisti».Ma se con la Frosinone-Mare i problemi si presentano nell’immediato e comunque l’Anas ha indicato una data per la fine dei lavori, seppure con ritardi mostruosi, la situazione peggiore, sul lungo nel breve e lungo termine, è quella della Monti Lepini, strada di collegamento tra le province di Frosinone e Latina, distretti industriali e autostrada compresi. In questo caso la politica, a tutti i livelli, e di ogni colore, tace. Al contrario le associazioni di categoria - Federlazio e Unindustria - ripetono come una mantra che la sistemazione della strada rappresenta una priorità.Manto stradale ridotto in uno stato indecoroso, tra rattoppi di fortuna, buche e un’aderenza dell’asfalto da segno della croce in caso di frenata un tantino più brusca.Mancano i controlli e l’inciviltà la fa da padrona: nelle piazzole, o almeno quelle che dovrebbero essere tali, viene abbandonato di tutto, anche rifiuti domestici. In direzione Latina, da un paio di settimane, sotto un cartellone pubblicitario, fa bella mostra di sé, a nemmeno un metro dalla carreggiata, un water.In un paio di tratti la carreggiata è stata ristretta drasticamente a causa della presenza delle barriere di cemento. Frane in corso? Cantieri? E chi lo sa. L’ondata di gelo, neve e piogge dei mesi scorsi ha dato il colpo di grazia.L’Astral, la società della Regione Lazio che gestisce le strade, ha fatto sapere che per la realizzazione dei lavori tutto dipende dal bilancio. Se non s’interviene tra l’estate e l’autunno, con il prossimo inverno la situazione potrebbe farsi ancora più drammatica. Per ora sono i comparsi i cartelli “strada dissestata”, ma non è escluso che, in assenza di un rifacimento, vero, del manto stradale, potrebbero comparire quelli che portano il limite di velocità a 60 all’ora come accaduto sulla Pontina.