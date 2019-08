Viabilità e servizi allo stadio "Stirpe": nuovo campionato, vecchi problemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il campionato e tornano i disagi per chi domani sera si recherà allo stadio Benito Stirpe per la prima gara casalinga del Frosinone calcio. È la terza stagione che si disputa nel nuovo impianto ma ancora ben poco è stato fatto per migliorare l'accessibilità ed il comfort nell'area intorno allo Stirpe. Grande attesaNonostante la sonora sconfitta rimediata ad Udine con il Pordenone e l'amara retrocessione dalla A alla B, c'è grande attesa tra i tifosi ciociari ed è prevista grande affluenza di pubblico domani sera sugli spalti dello stadio. Ai quasi 11 mila abbonati (record attuale per la serie B) si aggiungeranno i paganti e i tifosi ospiti: in totale lo stadio offrirà un bel colpo d'occhio con quasi 13 mila spettatori (la capienza massima è di 16 mila). L'orario serale alle 21 consentirà anche a chi andrà a fare una gita fuori porta di fare in tempo a ritornare ed assistere alla partita.Non mancheranno però i disagi, quelli di sempre. A cominciare dai parcheggi: tra aree interdette e divieti di sosta sarà difficile se non impossibile trovare un posto auto nei pressi dell'impianto. I tifosi potranno parcheggiare a Selva Piana, in piazza Pertini dove è previsto un collegamento navetta, in via Selva Polledrara (anche qui dal parcheggio fuori ospedale è previsto un collegamento con bus). Vietato parcheggiare all'interno dell'area Asl-Ospedale Spaziani per consentire ai mezzi di soccorso di non avere intralci, anche se la gara serale, non coincidente con l'orario di visita dei parenti ai propri cari, potrebbe aiutare.Per il resto, in attesa degli annunciati interventi di riqualificazione, non è un bel guardare: muri perimetrali scrostati, marciapiedi con dislivelli e buche, strade dissestate, cordoli degli sparti-traffico divelti in più punti.A tutto di ciò si aggiunge l'assenza di marciapiedi e di illuminazione per i tifosi che a piedi si recheranno a riprendere la propria auto in piazza Pertini percorrendo un lungo tratto della Monti Lepini al buio. Da tempo si invoca l'installazione di torri-faro per illuminare quel tratto di strada eppure anche questo piccolo intervento sembra irrealizzabile.Dulcis in fundo la mancata realizzazione della strada di collegamento tra viale Michelangelo e viale Olimpia da destinare ai tifosi ospiti. Il progetto è ancora ostaggio dei ricorsi. La Soprintendenza, smentita dal Tar sulla questione dei vincoli, si è rivolta al Consiglio di Stato.Tutto ciò comporta i noti problemi di sicurezza nella gestione delle tifoserie. Domani è prevista una significativa presenza di tifosi marchigiani.Oltre ai divieti di sosta in via Fabi, via dei Giochi Delfici, via Casaleno e viale Michelangelo è stata predisposta un'ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche da tre ore prima a due ore dopo la fine della partita negli esercizi pubblici intorno allo stadio Casaleno. Vietato anche il commercio ambulante intorno all'impianto.