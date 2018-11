© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approvato dal Cda del Consorzio per lo Sviluppo industriale Frosinone il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria sull’asse viario di collegamento tra la strada provinciale Morolense con la strada comunale in località Paduni-Selciatella, nel comune di Anagni.Si tratta per l’ente di un risultato di notevole portata, al quale il presidente De Angelis ha lavorato in collaborazione con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Manzella.«Ora – spiega il direttore dell’Asi Ferracci - invieremo il progetto alla Regione con la relativa richiesta del finanziamento. Speriamo di poter iniziare i lavori nei primi mesi del 2019. Un grazie al Comune di Anagni, con il quale c’è stata massima collaborazione, che, tramite i propri tecnici, ha dato l’assenso all’esecuzione dei lavori così come da progetto esecutivo».«Siamo molto soddisfatti - commenta il presidente di Federlazio, Emanuele Di Gennaro - per l’approvazione del progetto esecutivo che interviene su una delle strade più degradate dell’area industriale di Anagni, nonostante sia a servizio di importanti insediamenti industriali».«Noi - prosegue Di Gennaro - abbiamo molte imprese che insistono su quell’area e che quotidianamente, e da molti anni, ci rappresentano il loro disagio per lo stato fatiscente e le condizioni di pericolosità di alcune strade della zona. Ora, con l’approvazione del progetto esecutivo e grazie al rifinanziamento della Legge 46, sarà possibile mettere mano al rifacimento di questa importante infrastruttura stradale, assurta nel corso degli anni a paradigma del degrado delle aree industriali. Il nostro auspicio – conclude il Presidente della Federlazio – è che questo atto diventi simbolicamente l’inizio di una maggiore e più puntuale attenzione da parte delle istituzioni verso le problematiche dell’habitat industriale e le condizioni difficili nelle quali è costretto ad operare il nostro sistema produttivo» conclude Di Gennaro.