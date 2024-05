Sabato 25 Maggio 2024, 07:00

Restare in serie A! È questo il pensiero dominante tra chi, alla società sportiva del presidente Maurizio Stirpe, è legato non solo da tifoso ma anche per i rapporti istituzionali esistenti. «Andavo allo stadio da quando avevo 7 anni – dichiara l’ex sindaco di Frosinone, Domenico Marzi - che assistette alla prima storica promozione in A. Frosinone è cresciuta non solo come squadra di calcio ma anche come città con uno stadio nuovo. Ma grazie al calcio la città ha acquisito una visibilità che prima non c’era». Marzi, come di consueto seguirà la partita allo stadio Benito Stirpe. Anche l’attuale sindaco, Riccardo Mastrangeli, sarà sugli spalti per tifare Frosinone: «La serie A va difesa e mantenuta – spiega – perché grazie alla squadra di calcio si sono accesi i riflettori di questa città consentendoci una visibilità mediatica che altrimenti non avremo avuto». «Solo chi ha una visione riduttiva del fenomeno calcistico – argomenta il deputato Nicola Ottaviani ex sindaco e co-responsabile insieme al presidente Stirpe della realizzazione del nuovo stadio - può considerare la serie A, alla stregua di una semplice competizione sportiva. La massima serie del pallone è una vetrina virtuale che permette di amplificare tutto ciò che avviene e dimora sul nostro territorio. . Infine il presidente della provincia Luca Di Stefano: «Tengo a sottolineare l’importanza del Frosinone calcio per la nostra comunità. La presenza della squadra in serie A non solo è motivo di orgoglio per i tifosi locali ma ha anche un impatto significativo sull’intera area in termini di visibilità, opportunità economiche e coesione sociale. È fondamentale che il Frosinone resti in serie A perché contribuisce positivamente al patrimonio culturale e sportivo della provincia promuovendo la partecipazione dei giovani e ispirando la comunità locale. Pertanto è nell’interesse di tutti sostenere ed incoraggiare la squadra affinché continui a competere al più alto livello calcistico nazionale».

LA BENEDIZIONE

«La prima cosa che ho fatto domenica scorsa, finita la cerimonia a Nuovi Orizzonti, è stato vedere il risultato del Frosinone». È un tifoso speciale il vescovo, Ambrogio Spreafico, che non sarà allo stadio ma sottolinea: «Apprezzo molto che una città piccola, con una squadra in A, mostra che si può essere tifosi accaniti ma pacifici. La squadra rappresenta la città che fa quello che può con serietà, dal presidente Stirpe a tutti gli altri. Un territorio che tra fatiche e difficoltà ha messo in piedi una realtà bella e che dà speranza, lo fa con grande onestà e tenendo conto di quello che si può fare»

Restare in A, allora: «È importante perché dà prestigio, ma è anche il modo per far vedere in una terra di sofferenze un bel segno, quello che lavorare insieme e fare squadra porta a risultati».

LE IMPRESE

«Anche Unindustria sostiene il Frosinone Calcio ed auspichiamo possa rimanere in serie A ancora a lungo - dice Miriam Diurni, presidente dell’associazione - È importante per il territorio, infatti, mantenere questo tipo di ‘vetrina’ che non solo ci fa conoscere in tutta Italia sotto una luce di positività, ma per noi è motivo di aggregazione e sinergia. Quindi anche noi oggi diciamo Forza Frosinone».

Per Nino Polito di Federlazio: «Credo fermamente che la riconferma del Frosinone in Serie A sia di fondamentale importanza. Questo successo non solo dona prestigio e orgoglio al nostro territorio, ma rappresenta anche una straordinaria vetrina per la nostra comunità. Come imprenditore, posso affermare che la presenza della nostra squadra in Serie A ha un impatto economico significativo e multifattoriale, e ciò è chiaramente visibile. Innanzitutto, la visibilità mediatica che deriva dalla partecipazione a questo prestigioso campionato aumenta la notorietà della nostra provincia a livello nazionale e internazionale, attirando investimenti. Rivolgo un sentito ringraziamento alla squadra, ai giocatori, allo staff tecnico e al management per averci portato fin qui e per tutto ciò che continueranno a fare per farci sognare. Forza Frosinone!»

«Per una realtà come quella della provincia di Frosinone avere una squadra che disputa la massima serie del campionato italiano non può che essere motivo di grande vanto ed orgoglio - dice Giovanni Acampora, presidente della Camera di commercio - Per questo, al di là delle “tifoserie” dobbiamo tutti sperare nella salvezza del Frosinone Calcio. La conferma in serie A per la prossima stagione va intesa come un’opportunità non solo per la squadra ma per il ritorno d’immagine che può avere per l’intero territorio». Una vetrina in grado di valorizzare le nostre eccellenze storiche, naturali, culturali, enogastronomiche ma anche una vetrina per le realtà imprenditoriali legate direttamente o indirettamente al Frosinone Calcio. Intercettare questi flussi e garantire loro un’offerta adeguata ci offre la possibilità di fidelizzare un nuovo tipo di turismo. Noi siamo pronti a replicare la sfida, così come siamo certi lo siano anche i “Leoni”. E quindi, Forza Frosinone!»

LA RICERCA

Il rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, non ha dubbi: «L’importanza di un territorio risiede anche nello sport, per questo Unicas fa il tifo per il Frosinone. Forza!»

IL TIFOSO

Non ha dubbi Franco Mascetti, detto “Il poeta”: «È importante restare in serie A perchè per noi è un qualcosa di eclatante e perché per questa gente e questo territorio significa grande senso di appartenenza».

Giovanni Del Giaccio

Gianpaolo Russo

