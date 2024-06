Sabato 8 Giugno 2024, 08:26

Tra due giorni Veroli conoscerà il nome del nuovo sindaco della città. Sarà uno tra Germano Caperna, Cristiano Papetti e Patrizia Viglianti. Sono loro gli aspiranti alla fascia tricolore, che nell'ultimo decennio è stata indossata da Simone Cretaro, che ha terminato i due mandati consecutivi. Il primo cittadino uscente non figura neanche tra i candidati a consigliere comunale.

GLI ELETTORI

Nell'agone sono scese soprattutto compagini civiche, in totale sono tredici. A queste si aggiunge la squadra messa su dal partito di Forza Italia, l'unico presente in questa competizione locale con tanto di simbolo.In lizza per un posto nell'assise sono in più di duecento, tra di loro c'è anche chi insegue il bis: i seggi da attribuire, però, oltre alla carica di sindaco, sono in tutto sedici, quelli previsti in Consiglio comunale per una città che sfiora i ventimila abitanti.

Sono 19 le sezioni elettorali dislocate nei vari seggi, dal centro storico alle varie contrade. Alle urne sono chiamati 17.881 elettori: 9.048 sono donne, 8.833 uomini. Saranno loro a decidere chi amministrerà la città di Veroli per i prossimi cinque anni, fino al 2029.

Quella ernica è una delle due città della Ciociaria interessate dalla tornata per le amministrative (l'altra è Cassino) in cui è previsto il ballottaggio in caso di mancata elezione al primo turno. In sostanza, se nessuno dei pretendenti alla guida del Municipio dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei consensi al termine dello spoglio di dopodomani, i cittadini tornerebbero al voto tra due settimane, quando per determinare il vincitore basterebbe un consenso in più dell'avversario. E' quanto contemplato per i centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

I CANDIDATI A SINDACO

Germano Caperna, capogruppo uscente di "Veroli Proxima", è appoggiato dal centrosinistra, dall'area progressista e da una parte del centrodestra. Al suo fianco sette liste, tutte civiche.Cristiano Papetti, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, è sostenuto da quattro formazioni neutrali e da un'altra parte del centrodestra.Patrizia Viglianti, ex assessore ai Servizi sociali, può contare sul supporto di due liste indipendenti e di quella allestita dal partito di Forza Italia.Uno di loro, dunque, sarà il futuro primo cittadino di Veroli: lo spoglio per le Comunali inizierà lunedì pomeriggio, a risultato per le Europee già acquisito, e in serata è atteso il verdetto che decreterà la nuova composizione dell'assise civica.Sul piano politico, emerge un quadro cittadino in cui il centrodestra si è frammentato in tre blocchi e in cui prevale l'impronta civica delle liste schierate ai nastri di partenza.Finita la campagna elettorale, durata quasi quattro settimane e in cui i candidati hanno illustrato programmi e proposte per la crescita e lo sviluppo della città, da oggi la parola passa ai cittadini.