Tutto secondo i pronostici della vigilia: a Veroli saranno in tre a contendersi lo scettro di sindaco per il dopo Cretaro. A sfidarsi saranno Germano Caperna, Cristiano Papetti, rispettivamente capogruppo uscente di “Veroli Proxima” e di Fratelli d’Italia, e l’ex assessore Patrizia Viglianti. Il primo è appoggiato dal centrosinistra, dall’area progressista e da un pezzo del centrodestra, che si è diviso in tre blocchi (sette le formazioni in campo). Il secondo è sostenuto da quattro liste neutrali e da un’ala di FdI. L'unica donna in corsa, invece, può contare sull’alleanza di tre forze: due indipendenti e una di partito, quella di Forza Italia. In lizza per un posto nell'assise sono in più di duecento. Tra loro anche chi insegue il bis. I seggi da assegnare, però, sono sedici. La città ernica, che conta quasi ventimila abitanti, è una delle due della provincia dove è previsto il turno di ballottaggio in caso di mancata elezione al primo turno, cioè se nessuno degli aspiranti sindaco dovesse raggiungere il 50 per cento più dei consensi. Terminata ieri la finestra temporale per la presentazione degli elenchi dei candidati, da oggi scatterà la campagna elettorale. Durerà ventisei giorni, con gli appelli finali che saranno lanciati giovedì 6 giugno.

Sul piano politico Caperna, ex esponente di Italia Viva e con alle spalle una lunga militanza nel Pd, è la figura su cui si è ritrovata la maggioranza uscente nel segno della continuità. Con lui, nella piattaforma senza bandiere di partito, anche due consiglieri d’opposizione in quota Lega e un pezzo di FdI. Papetti, invece, ha messo in piedi un progetto sempre dal tratto civico cui è confluita un’altra parte di FdI (alla presentazione della compagine era presente anche il vicecoordinatore regionale di FdI, Antonio Abbate). Chi punta a essere la prima donna a indossare la fascia tricolore è Viglianti: al suo fianco, oltre a gruppi senza colore politico, anche Forza Italia con tanto di simbolo, l’unico partito presente alla tornata. Non sarà così per il Pd, da sempre radicato a Veroli.

