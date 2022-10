Veroli, ricevuta in Comune la squadra di basket di Kiev in "esilio" per le gare europee

Ospitalità e vicinanza al popolo ucraino per l’atrocità della guerra che sta subendo. L’hanno espressa il sindaco di Veroli, Simone Cretaro e gli amministratori nell’aula consiliare, dove questa mattina hanno dato il benvenuto alla squadra del Budivelnyk Basketball Club (Kiev, Ucraina) che alle 19:30 di oggi, 19 ottobre, al PalaCoccia disputerà il match di Fiba Europe Cup contro Kalev Cramo (Estonia). La delegazione straniera, oltre che dal primo cittadino, è stata accolta anche dall’assessore allo sport Patrizia Viglianti e dal consigliere Germano Caperna.

Il sindaco ha espresso la “vicinanza, non solo della città di Veroli ma di tutta la nostra nazione, la vicinanza al popolo ucraino per questo difficile e particolare momento che state vivendo”. Quindi Cretaro ha rimarcato il legame che nasce dalla “stessa passione, quella del basket”.

«A Milano abbiamo avuto il sostegno del tifo italiano – ha detto invece il capitano del Budivelnyk Basketball Club -. A Veroli ci aspettiamo altrettanto. Il nostro obiettivo è vincere la coppa».

«Il calore non mancherà – ha aggiunto Cretaro -. La storia della città di Veroli si è sempre caratterizzata per il suo spirito di accoglienza e di vicinanza nei confronti delle popolazioni e delle persone che hanno particolare bisogno e nei momenti di difficoltà”. Infine, il sindaco ha ringraziato la Stella Azzurra per «la grande generosità che sta dimostrando con questo progetto sportivo e di solidarietà» e il Basket Veroli per quanto sta facendo» evidenziando come il giallo e il rosso siano anche i colori della squadra ucraina.