Stava lavorando in un terreno vicino alla sua abitazione quando è stato avvicinato da due individui che, con il volto coperto, gli hanno chiesto di consegnare le chiavi di casa. L'anziano, 80 anni, si è rifiutato e così lo hanno violentemente picchiato. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio in località Case Carbone a Veroli, in provincia di Frosinone. A chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la figlia dell'ottantenne che ha raccontato quanto accaduto. L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 di Frosinone. Indagano della compagnia di Alatri.

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



