Sabato 3 Luglio 2021, 02:15

Il suo cuore ha cessato di battere appena giunto in ospedale, dopo essersi schiantato contro la ringhiera di un’abitazione mentre era alla guida di un’utilitaria.

È Marco Marcoccia di Veroli la vittima del grave incidente stradale che si è verificato lungo Via per Casamari, in territorio di Alatri. Era circa l’una e trenta di ieri mattina quando l’uomo, che avrebbe compiuto quarantotto anni il prossimo sei ottobre, si trovava al volante della sua utilitaria , una Fiat Punto, di colore scuro e procedeva in direzione Veroli, proveniente da Frosinone. A un tratto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, al confine fra Alatri e Frosinone, a poche centinaia di metri dal «Bar 377», ha perso il controllo dell’automobile che si è schiantata contro la ringhiera di un edificio sull’altro lato della carreggiata, ribaltandosi. Un passante ha lanciato l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Alatri al comando del maggiore Gabriele Argirò.

I SOCCORSI

I sanitari hanno soccorso Marco Marcoccia e ne hanno immediatamente disposto il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Fabrizio Spaziani dove purtroppo è morto.

Le gravi lesione riportate a seguito del violento impatto non gli hanno lasciato scampo, causandone il decesso poco dopo essere giunto in ospedale. Ai carabinieri della stazione di Alatri è toccato il compito di eseguire i rilievi tecnici e fotografici al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nell’indicente stradale non sono stati accertati coinvolgimenti di altri veicoli o persone.

Per questo motivo l’autorità giudiziaria competente ha concesso il nulla osta e la salma del quarantasettenne di Veroli, è stata restituita ai suoi familiari. Mentre per rimuovere l’automobile, dopo i rilievi eseguiti dai militari dell’Arma, è stato necessario l’intervento di un automezzo munito di gru con cui è stata trasportata in un deposito giudiziario autorizzato.

I funerali dell’uomo si svolgeranno oggi, sabato 3 luglio, alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Le Prata. Marco Marcoccia che, come detto, avrebbe compiuto quarantotto anni il prossimo sei ottobre. A Veroli, dove risiedeva in via Campello a Castelmassimo, era molto conosciuto perché figlio di Gino Marcoccia già comandante della Polizia Locale di Veroli. Lascia la mamma, il papà, tre figli e una sorella.