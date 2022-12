Martedì 6 Dicembre 2022, 08:22

Ventenne perde due dita a causa di un incidente di lavoro nei campi. Il giovane, dopo essere stato trasportato in eliambulanza, è stato ricoverato ieri mattina in un ospedale di Roma. Tutto è successo in seguito ad un grave incidente che si è verificato ad Anagni, la cui dinamica ancora non è chiara. Non si sa ancora se si sia trattato di un incidente capitato sul lavoro o nello svolgimento di lavori in campagna. Quello che è certo è che il giovane si è gravemente ferito ad una mano, riportando, in seguito a questo, l'amputazione parziale di due dita.



Sul posto, sono subito arrivati gli uomini del 118, che hanno portato il giovane operaio presso il Presidio Sanitario che si trova da tempo all'interno dell'ex ospedale di Anagni. Qui i medici, dopo aver visto quello che era successo hanno prestato i primi soccorsi al giovane. Ma si sono anche resi conto che, data la gravità delle ferite, c'era bisogno di un intervento più specifico. Di qui la richiesta di intervento dell'eliambulanza, che è arrivata in pochi minuti, atterrando sulla pista privata di un'azienda della città . Il giovane a quel punto è stato preso in carico dall'eliambulanza e trasportato in un ospedale della Capitale per le cure del caso.

Paolo Carnevale

