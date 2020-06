© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì nero per il Frosinone che perde (2-0) lo scontro diretto in casa con il Cittadella che lo supera pure in classifica (49 contro 48).La squadra di Nesta, piuttosto confusionaria nel gioco e poco pungente in avanti, alla luce degli altri risultati, scivola al quinto posto, preceduto anche dal Crotone (51) che pareggia a Perugia e dallo Spezia (50) che, invece, vince facile in casa del Chievo.I CAMBISette cambi a sorpresa nel Frosinone rispetto alla trasferta di Trapani, uno in difesa, quattro a centrocampo e due in attacco. Ci va, invece, più soft Venturato che nel suo Cittadella opera quattro sostituzioni e più precisamente due in difesa, uno sulla fascia mediana e l’ultimo in avanti. Nesta, infatti, schiera Krajnc al posto dello squalificato Capuano, Paganini e Begetto sulle corsie in sostituzione di Salvi e D’Elia, Haas per lo svedese Rohden, Gori per Maiello, Dionisi e Ardemagni, coppia inedita in attacco al posto dello statunitense Novakovich e di Citro he in Sicilia nella gara precedente si erano visti poco.SUPERIORITÀ NUMERICAIl Cittadella è in superiorità numerica in mezzo al campo giocando con il 4-3-1-2, ma il Frosinone sulle due corsie dove giostrano Paganini e Beghetto potrebbe far male agli ospiti che, però, partono meglio dei giallazzurri. Il pallino del gioco, infatti, è in mano loro , ma quello dei veneti tuttavia è un predominio territoriale alquanto sterile. Il Frosinone, pur giocando in casa, preferisce aspettare gli avversari per poi cercare di sorprenderli alle spalle effettuando dei lanci lunghi che nelle intenzioni dovrebbero essere destinati a Dionisi e Ardemagni. I ritmi della gara si mantengono piuttosto blandi, comunque, con Brighenti e soci che non corrono pericoli di sorta nonostante la partita la faccia il Cittadella, mina vagante della Serie B. Di tanto in tanto entrambe le squadre tentano qualche timido affondo, ma i due portieri svolgono solo lavoro di ordinaria amministrazione. Sulle fasce, però, la squadra di Nesta appare bloccata, nonostante la presenza di due corridori come Paganini e Beghetto.LE OCCASIONIE’ il Frosinone, comunque, che crea un paio di occasioni nel primo tempo con Haas e Beghetto e che dal 25’ prende in mano le redini del gioco. Ma proprio nel suo momento migliore, subisce il ritorno rabbioso del Cittadella che al 41’ passa su calcio di rigore. Krajnc sbaglia clamorosamente l’entrata in scivolata su Diaw, il golaedor principe degli ospiti, sul quale Bardi ultimo baluardo dentro l’area, è costretto a fargli fallo. Dagli undici metri Iori, capitano degli ospiti, non sbaglia spiazzando Bardi per l’1-0. Il Frosinone accusa il colpo e rischia di prendere il secondo gol al 42’ con Luppi (tiro alto) che approfitta di uno svarione di Ariaudo. L’attaccante del Cittadella, però, si rifà con gli interessi dopo appena 6’ nel secondo tempo quando stacca su un piazzato e di testa, grazie ad una dormita dei difensori giallazzurri, raddoppia per il Cittadella mettendo in cassaforte il risultato. Quattro minuti prima, però, Ardemagni servito da Beghetto, aveva mandato oltre la traversa da buona posizione. Il Frosinone ci prova a riaprire la gara, ma sui tiri di Rohden e Haas, Paleari ci mette la manona e sventa la minaccia. In scioltezza dunque, vince la squadra di Venturato, mentre per il Frosinone sembra profilarsi uno scorcio finale di campionato sorprendentemente complicato anche in ottica griglia playoff.COSÌ IN CAMPOFROSINONE (3-5-2) Bardi; Brighenti (35’ st Szyminski), Ariaudo, Krajnc; Paganini (35’ st Zampano), Haas, Gori, Tabanelli (8’ st Rohden), Beghetto; Dionisi (24’ st Ciano), Ardemagni (8’ st Novakovich). All. Nesta.CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Mora (42’ st Camigliano), Frare, Perticone, Benedetti; Proia, Iori, Gargiulo; D’Urso (15’ st Panico); Diaw (42’ st De Marchi) Luppi (15’ st Stanco). All. Venturato.ARBITRO Maggioni di Lecco.RETI Iori su rigore al 41’ pt, Luppi al 6’ st.