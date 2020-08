Vasto incendio a due passi dall'ex polveriera

Un incendio di vaste proporzioni sta devastando da alcuni minuti una vasta zona di verde nei pressi della ex polveriera vicino alla stazione ferroviaria del comune di Anagni. Le prime fiamme sono state viste dai residenti della zona poco dopo le 21 30 di questa sera, sabato 1 agosto. Sul posto, richiamati dai residenti della contrada, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco ed i volontari del radio soccorso della protezione civile. Che stanno lavorando in questi minuti per cercare di delimitare il perimetro delle fiamme. Nessun pericolo, al momento, per le persone e le abitazioni nei pressi del luogo circondato dalle fiamme. Non è esclusa al momento alcuna ipotesi sulla possibile origine dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA