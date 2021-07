Venerdì 23 Luglio 2021, 02:35

Scende leggermente la curva dei nuovi contagi, ma l’attenzione alla diffusione della variante Delta in Ciociaria resta altissima. Atteso che, complice l’estate, la scarsa preposizione al vaccino e gli euforici festeggiamenti legati alla vittoria della nazionale di calcio agli europei, il virus viaggia prevalentemente sulle gambe dei giovani sotto i trent’anni.

I NUMERI

Ieri i nuovi contagiati, su 692 tamponi molecolari, sono stati 17 (mercoledì erano stati 24). Ancora 3 casi a Frosinone e Ferentino. Uno per ogni centro ad Alvito, Boville Ernica, Campoli Appennino, Casalattico, Castro dei Volsci, Ceccano, Isola del Liri, Morolo, Piedimonte San Germano, San Donato Val di Comino e Veroli. Il rapporto tra tamponi molecolari e nuovi positivi si è attestato al 2,4 percento (nella regione Lazio ieri è salito di nuovo sino al 7,5 percento).

Anche ieri, per fortuna, non ci sono stati decessi, mentre c’è stato un negativizzato.

IL TRACCIAMENTO

In questa fase, ora più che mai, il doppio binario per attenuare la risalita dei contagi è rappresentata dal tracciamento dei tamponi dei nuovi positivi (per individuare prima possibile la variante) e la vaccinazione. Non è novità, infatti, che i nuovi casi sono collegati a persone non vaccinate o che non hanno ancora concluso il ciclo delle due dosi. Ieri il totale di coloro i quali hanno ricevuto la prima dose in Ciociaria è salito a 434.410 persone (235.044 donne e 199.366 uomini). I Ciociari immuni, invece, sono 192.405. La fascia d’età che ha ricevuto più dosi in provincia di Frosinone è tra i 60 e 69 anni con 81.497 inoculazioni. Le due fasce più basse con oltre 11 mila dosi sono 16-19 anni e gli ultra novantenni.

«Si corre, si ha fretta di vaccinare perché se non raggiungiamo l’effetto gregge, il virus si adatta anche ai vaccinati e prosegue il suo corso evolutivo» è stato spiegato dall’Asl di Frosinone.

IL TOUR VACCINALE

Nel frattempo prosegue l’operazione Delta con il Tour Vaccinale con il camper dell’Asl di Frosinone. Ieri ha fatto tappa a Pastena e Amaseno, oggi toccherà a Pico e Falvaterra. Stop nel fine settimana, poi si riprende lunedì a Villa Latina, Terelle e Belmonte Castello; il 27 a Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso; il 28 a Coreno Ausonio e Sant’Ambrogio sul Garigliano. Si chiude il 29 luglio a Colle San Magno.

Un andamento in salita della curva, ormai costante, in tutta la regione Lazio, dove ieri su oltre 10mila tamponi molecolari (1443 in meno rispetto alle 24ore precedenti) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si sono registrati 792 nuovi casi positivi (176 in più rispetto a mercoledì), un decesso. I ricoverati sono 150, le terapie intensive 29 e i guariti sono 274. «In aumento l’incidenza dei contagi - ha spiegato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato - che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, nel 90 percento dei casi si tratta di fasce d’età giovanili. Scende l’età mediana dei contagi a 23 anni. Si conferma che in questa fase la circolazione del virus è legata prevalentemente ai giovani, pertanto rinnoviamo l’invito a vaccinarsi».