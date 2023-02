Sabato 11 Febbraio 2023, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:02



Una "strage" di multe. I due varchi installati la scorsa estate al centro storico di Frosinone stanno mietendo numerose "vittime" tra gli automobilisti. Oltre 1.800 verbali notificati per poco più di 30 giorni di attivazione spalmati in diversi mesi. I due varchi sono quelli posizionati a piazzale Vittorio Veneto e a largo Turriziani. In realtà c'è anche una telecamera intermedia. Il varco è stato attivato nel mese di agosto e sino a settembre ha funzionato nei fine settimana, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 all'1.00 di notte durante la manifestazione le terrazze del Belvedere. Poi dal mese di ottobre il varco contrassegnato oltre che dai segnali stradali dal monitor digitale recante la scritta "varco attivo" diventa acceso dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 quando scatta l'isola pedonale. Se prima veniva posta al centro dell'arteria una barriera o una transenna con la presenza assidua di una pattuglia dei vigili che avvisava della zona off limits, oggi la pattuglia dei vigili non c'è più e resta solo una transenna che spesso non è posizionata al centro della carreggiata. Facile quindi per l'automobilista "distratto" che non legge i segnali e nemmeno la scritta digitale entrare nella zona pedonale ed incorrere nell'infrazione. La maggior parte delle contravvenzioni avvengono però a largo Turriziani.

I DATI

Andando ad esaminare i numeri, il maggior numero di infrazioni è stato rilevato proprio durante l'estate (anche perché i varchi sono stati attivati più spesso anche nei giorni antecedenti la domenica). I varchi dopo un periodo di sperimentazione sono stati avviati nel mese di agosto. Nonostante la città fosse semi vuota per via delle ferie estive, sono stati ben 287 i verbali. Il mese peggiore però è stato quello di settembre, con il ritorno dalle vacanze. Le infrazioni rilevate sono state ben 1.080. Dopodiché i varchi sono stati attivati solo quattro volte al mese, durante le domeniche dell'isola pedonale. Il numero dei verbali si è quindi drasticamente ridotto attestandosi intorno a 100 al mese. Ad ottobre le multe sono state 106 e 191 nei mesi di novembre e dicembre. L'anno nuovo ha visto un leggero incremento delle contravvenzioni, con gennaio che ne ha registrate 158. La multa per chi entra nella zona pedonale con l'auto è di 83 euro, che diminuisce a 58 euro se pagata entro 5 giorni dall'avvenuta notifica. Gli automobilisti, pertanto, sono avvertiti: l'occhio vigile elettronico non perdona. E sarà così sino alla perdurante pedonalizzazione di largo Turriziani quando saranno ultimati i lavori alla piazza. In quel caso la piazza sarà comunque interdetta anche per la presenza di ostacoli a scomparsa e sarà quasi impossibile violare l'area pedonale.

PROSSIMI VARCHI

Nelle intenzioni dell'amministrazione c'è la possibilità di estendere questi varchi elettronici anche nella parte bassa del capoluogo e cioè in via Aldo Moro tra l'incrocio con via Vecce e De Matthaeis. Anche in questo caso le telecamere che saranno montate verranno attivate in presenza dell'isola pedonale o di manifestazioni ed eventi che si organizzano nella zona.

FOTOTRAPPOLE

Intanto l'iter burocratico per l'installazione delle cosiddette fototrappole è stato ultimato. Ora questi apparecchi voluti per scovare chi getta i rifiuti in strada o abbandona gli "ingombranti" saranno posizionati, nei prossimi giorni, dalla polizia locale nelle 15 zone della città indicate da "attenzionare". Si tratta di apparecchi che saranno in qualche modo "nascosti" per evitare che vengano notati. Nelle zone video sorvegliate già sono stati montati dei segnali che indicano che l'area potrebbe essere oggetto di monitoraggio. Oltre alle sanzioni amministrative, l'abbandono dei rifiuti prevede anche conseguenze di natura penale.