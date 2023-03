Frosinone, danni e scritte minacciose per la magnolia nel cantiere di largo Turriziani

Il cantiere allestito a largo Turriziani, a Frosinone, è stato oggetto di azioni di vandalismo e di danneggiamento della cartellonistica, su cui, peraltro, sono state riportate scritte ingiuriose e minacciose. L'azione dei vandali, in particolare, riguarda l'albero di magnolia che svetta al centro della piazza.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli: «Chi vandalizza beni appartenenti alla città non danneggia l’amministrazione comunale in sè, ma arreca un danno all’intera collettività. Saranno infatti tutti i cittadini di Frosinone a farsi carico delle spese di bonifica delle attrezzature e dell’allestimento del cantiere danneggiati. La cartellonistica, che deve essere esposta nelle aree oggetto di intervento, dovrà, inoltre, essere sostituita, con ulteriore aggravio di spese a carico dei cittadini, senza contare i ritardi che ciò comporterà nell’esecuzione dei lavori per il cantiere già avviato».

A chiarire la questione della magnolia è l'assessore al centro storico, Rossella Testa: «L'amministrazione è

sempre disponibile ad accogliere proposte, suggerimenti, critiche, purchè espresse nelle sedi opportune, come accade nei consessi democratici. Per questo motivo, il Comune aveva già dato incarico a un dottore agronomo per valutare se e come trasferire l'albero di magnolia presente in loco, nel rispetto del progetto riguardante l'area di largo Turriziani e del patrimonio arboreo della Città».

L'intervento prevede la messa in sicurezza idrogeologica dell'area dei Piloni e di largo Turriziani, con un investimento di circa due milioni di euro, totalmente finanziato dai fondi ministeriali.