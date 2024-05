Vallepietra. Un masso si stacca dalla montagna. Pellegrino resta gravemente ferito alla testa

Un grave incidente ha funestato questa mattina, sabato 25, lo svolgimento del pellegrinaggio di Vallepietra, che ogni anno coinvolge nell’ultimo fine settimana di maggio migliaia di pellegrini che, da diversi comuni della zona nord della provincia di Frosinone si dirigono a piedi verso il santuario percorrendo decine di chilometri. Ieri mattina infatti i fedeli, dopo essere arrivati a Vallepietra, erano in fila per entrare nel santuario, quando uno di loro è stato colpito da un masso. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto in pochi istanti. Protagonista suo malgrado dell’incidente è stato un signore di mezza età, residente ad Olevano Romano, che si trovava in fila per entrare all'interno del santuario. Quando, improvvisamente, un grosso masso si è staccato da una costa della montagna ed è sceso rovinosamente a valle, frantumandosi in diversi pezzi di roccia più piccoli. Uno di questi, purtroppo, ha colpito in testa l’uomo, facendolo rimanere esanime a terra. Sul luogo dell’incidente è arrivato subito un medico, che stava partecipando al pellegrinaggio. Il dottore, resosi conto della gravità della situazione, ha portato i primi soccorsi al ferito; subito sono stati chiamati gli uomini del 118, che hanno caricato il ferito in ambulanza e lo hanno trasportato all'ospedale di Colleferro. Per il pellegrino sono stati necessari 27 punti di sutura in testa per ridurre la ferita. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale a Roma. L'ingresso al santuario è stato ovviamente interrotto per motivi di sicurezza. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona che andava verso il santuario. L’ingresso nel santuario è stato interrotto per motivi di sicurezza. L'attività del pellegrinaggio è andata comunque avanti; ed oggi pomeriggio i pellegrini dovrebbero tornare presso i comuni di provenienza.

