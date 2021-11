Finisce con l'auto nella scarpata per evitare un orso, paura per un ragazzo

Finisce con l'auto nella scarpata per evitare un orso. L’incidente è avvenuto la scorsa notte sulla provinciale, in località Tiravento, tra Vicalvi e Alvito. La vittima del sinistro è un ragazzo alvitano che stava tornando a casa a bordo della sua Renault Clio. Secondo quanto riferito dal giovane un grosso plantigrado gli avrebbe tagliato la strada.

APPROFONDIMENTI IL CASO Frosinone, faccia a faccia con l’orso che sale sul... L'AVVISTAMENTO Orso bruno a passeggio nei Comuni della Valcomino, sosta nella... MESSICO Orso irrompe al matrimonio, invitati rimangono immobili e...

«Per evitarlo ho sterzato - racconta -, ma con l’asfalto bagnato dopo il maltempo, la macchina si è ribaltata finendo in una scarpata. Ricordo bene che in pochi secondi l’orso si è dileguato in direzione opposta, verso lo Stradone. Raccomando a tutti gli automobilisti di fare massima attenzione su un tratto anche poco illuminato».

Frosinone, faccia a faccia con l’orso che sale sul terrazzo: notte di paura per marito e moglie

Animali “buoni”, ma ora ci fanno paura: dai cervi agli uccelli attacchi in aumento

Orso bruno a passeggio nei Comuni della Valcomino, sosta nella fontana

Il giovane fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donato Val di Comino.