17 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







Il vaccino è la speranza di rinascita e d’immunità e loro, nel momento in cui si è aperta la finestra della prenotazione, subito hanno aderito.

Ma ora sono disorientati e in attesa di sapere se , e quando, faranno la loro dose.

Sono i quasi 3 mila Ciociari che risultano prenotati nella sedi vaccinali AstraZeneca della provincia di Frosinone dislocate tra Atina, Anagni, Ceccano e Pontecorvo. La regione Lazio e l’Asl, all’indomani della sospensione in via del tutto cautelare, del vaccino AstraZeneca dopo alcune morti sospette, hanno invitato tutti i prenotati ad attendere i dettagli delle comunicazione che verranno diramati dopo il 19 marzo, quando ci sarà la pronuncia dell’Agenzia Italiana del farmaco e dell’Agenzia di Medicina Europea.

«Tutti coloro che erano prenotati saranno richiamati, nessuno rimarrà senza vaccino», ha rassicurato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Il cittadino, in pratica, non dovrà fare nulla, sarà tutto riorganizzato dagli uffici delle Asl.

«Non è una cosa semplice - ha aggiunto la direttrice generale dell’Asl, Pierpaola D’Alessandro - noi stessi abbiamo le notizie ora per ora, ma invitiamo tutti a mantenere la calma e ad affidarsi all’Azienda che sta cercando di fare il massimo. Nella nostra Provincia non ci sono state disdette, se non in pochissimi casi, e ci conforta una ottima adesione alla campagna vaccinale. Sono tantissime le manifestazioni di orgoglio della popolazione verso il sevizio Asl di cui andiamo fieri. Se ci sono disservizi non sono certo voluti, ma sono solo una conseguenza delle oggettive difficoltà che esulano da chi sta sul territorio tutti i giorni con i cittadini a combattere contro il virus».

Per quanto riguarda le vaccinazioni degli over 80 anni, le categorie vulnerabili e i disabili con invalidità al 100 percento con accompagno (codice C02), le attività di prenotazione e somministrazione continueranno regolarmente presso i siti di vaccinazione che attualmente utilizzano i vaccini Pfizer e Moderna. Lo stesso per le vaccinazione domiciliari per gli ultra ottantenni.

I NUMERI

Fino a ieri in Ciociaria sono state somministrate 49.276 dosi. Nella sola giornata di ieri 608 le persone vaccinate, di cui 412 per la seconde dosi. In totale coloro i quali hanno ricevuto le due dosi sono 15.

Ma dall’Asl ieri è arrivato il terzo appello, alla responsabilità, rivolto ai cittadini. «Noi - ha concluso la dg D’Alessandro - non tifiamo per il lockdown anzi, vogliamo chiedere ai cittadini di aiutarci a chiuderlo il prima possibile e vorremmo poter comunicare quanto prima: positivi».

L’ALTALENA

Nel frattempo prosegue l’altalena dei contagi. Su 2413 tamponi eseguiti sono risultati positive 193 persone e 212 negativizzati. Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi è al di sotto del 10 percento. Maglia nera della giornata a Frosinone dove ci sono stati 26 positivi, Alatri 25, Veroli 14, Sora 12, Ferentino 9, Ceccano e Isola Liri 8.

Ma anche altri due morti: si tratta di un uomo di 78 anni residente a Castelliri e un uomo di 55 residente a Vico nel Lazio.

Nell’intera regione Lazio su 14 mila tamponi molecolari e quasi 25 mila antigenici per un totale di quasi 39 mila test, si sono registrati 1.497 positivi, 32 decessi e 610 guariti. Nelle province laziali i casi sono stati 372: maglia nera Frosinone con i 193. Negli altri territori: Latina 116 nuovi casi e quattro decessi di 8. A Viterbo 46 nuovi casi e tre decessi. A Rieti 17 nuovi casi e un decesso.