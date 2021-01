Vaccino Covid-19: il primato della Ciociaria. A tre giorni dall'avvio della campagna vaccinale, nella Asl di Frosinone sono state somministrate 1.825 dosi al personale sanitario: 797 il 31 dicembre, 575 il 1 gennaio e 453 ieri.

Il dato è stato diffuso ieri dalla Regione Lazio e pone la provincia di Frosinone intesa rispetto alle altre aziende sanitarie.

Per la somministrazione del vaccino negli ospedali Ciociari (lo Spaziani di Frosinone, il Santa Scolastica di Cassino, il Santissima Trinità di Sora e il San Benedetto di Alatri) sono stati creati percorsi ad hoc, per facilitare il flusso di sanitari che ha aderito alla più grande vaccinazione di massa dell'era moderna. Le dosi in distribuzione viaggiano scortate dalle forze dell'ordine, a Cassino in particolare sono stati gli agenti del commissariato a garantire la sicurezza.

Il primato della Asl di Frosinone vale doppio perché il Lazio, con 10mila vaccinazioni effettuate finora, ovvero oltre il 20 percento di quelle a disposizione, è la regione italiana che si è portata più avanti, così come sottolineato dall'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato.

COSÌ NEL LAZIO

Sul fronte dei contagi, in riferimento ai tamponi eseguiti il primo dell'anno, 163, i nuovi casi positivi sono 15. Pochi interni assoluti, ma in rapporto ai tamponi eseguiti l'indice di contagio continua a restare non trascurabile: uno a dieci, come ormai si registra da settimane, senza un accenno di diminuzione. Il bollettino della Asl di Frosinone segnala anche un decesso e 7 negativizzati.

Nell'intera regione Lazio su 10 mila tamponi 1.275 nuovi positivi, 24 morti e 1164 guariti. Nelle province laziali ci sono stati 212 casi e sono quattro decessi. A Latina 113 nuovi casi e un decesso. A Viterbo 39 nuovi casi. A Rieti 45 casi e tre decessi.

IL NODO SCUOLE

Il trend dei contagi è in netto aumento. Ora che le festività volgono al termine si guarda alla riapertura delle scuole. In molti comuni Ciociari, tra cui Cassino e Pontecorvo, i sindaci osservano l'andamento dei contagi che si registrerà nelle prossime ore.

A dichiararsi contrario all'apertura delle scuole è stato, in un'intervista al Messaggero, l'assessore Regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: «Con i dati in crescita, faccio un appello al governo a riflettere bene sulla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. A mio avviso devono restare chiuse. Pensare di ripartire alle superiori quando registriamo in Italia più di 20mila casi al giorno non ha senso».



© RIPRODUZIONE RISERVATA