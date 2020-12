LA SITUAZIONE

Vaccino anti Covid-19: con il via libera al piano strategico, che sarà operativo anche in Ciociaria nel mese di gennaio, sono partite le prenotazioni per i soggetti interessati alla prima grande vaccinazione di massa che andrà in porto nel 2021.

L'Agenzia Italiana del farmaco in collaborazione il Ministero della Salute ha stilato il piano operativo per procedere alla vaccinazione: un piano di collaborazione con la Regione Lazio e a cascata con l'Asl. Ora è certo che i primi a sottoporsi alla vaccinazione saranno gli operatori sanitari e sociosanitari che sono in prima linea, sia pubblici che privati accreditati.

Ci sono poi i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani (Rsa) e le persone di età avanzata. La vaccinazione avverrà in due fasi.

«Nella fase iniziale della campagna vaccinale - si legge nel documento - è prevista una gestione centralizzata della vaccinazione con l'identificazione di siti ospedalieri e strutture sanitarie per l'impiego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione».

Per il piano strategico della vaccinazione scenderà in campo una task force. Il personale delle unità vaccinali, infatti, sarà costituito medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori socio sanitari e personale amministrativo di supporto.

«A tal riguardo - si legge ancora nel piano - , si prevede di agire da un lato ricorrendo ad un cospicuo e temporaneo ricorso alle professionalità esistenti, anche attraverso la pubblicazione di un invito a manifestare la disponibilità a contribuire alla campagna di vaccinazione, con l'attivazione di conseguenti modalità contrattuali definite ad hoc».

In attesa dei dettagli del Piano Vaccinazione anti Covid-19 sono stati resi noti i numeri legati al piano della vaccinazione antinfluenzale, già attuato. Nella regione Lazio l'81 percento delle persone che vive nelle Rsa è stato vaccinato, 29 le strutture nella Asl di Frosinone.

Nel frattempo martedì, giorno dell'Immacolata, c'è stato un numero minimo di tamponi eseguito e, di conseguenza, ieri si è registrato il numero più basso di positivi degli ultimi 40 giorni.

Appena 12 nuovi casi su 157 tamponi effettuati. I negativizzazioni sono stati 17.

I morti, invece, sono stati due, si tratta di persone di 65 e 82 anni affette anche da altre patologie.

COSÌ NELL LAZIO

Nella Regione Lazio i tamponi sono stati 14 mila, per un totale di 1.297 nuovi casi, i decessi sono stati 33 mentre i guariti 1.455. Nelle province si sono registrati 234 casi e dodici i decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Nella Asl di Latina 121 i nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e cinque decessi, persone di 69, 85, 86, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo 53 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto), due decessi, persone di 72 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Rieti 48 casi e tre decessi, perspne di 65, 81 e 83 anni con patologie. «Siamo rimasti in zona gialla. Ora la permanenza o meno a questo livello dipende esclusivamente dal rigore nei comportamenti e dalla capacità che avremo insieme di contenere il contagio» ha affermato Alessio D'Amato, Assessore della Regione Lazio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA