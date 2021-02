Una coppia di novantenni ha chiesto di essere vaccinata insieme, per celebrare l'evento. È stato questi uno di momenti che ha suggellato la prima giornata di somministrazione delle dosi agli ultra ottantenni. Ora la speranza dell'immunità al Covid cammina sulle loro gambe. Grande entusiasmo ieri mattina per la prima giornata di vaccinazione agli anziani. Alle ore 8 è partita la fase 2 del piano vaccinale stilato per la provincia di Frosinone.

«Gli anziani sono un tesoro che arricchisce le generazioni più giovani, un patrimonio di memoria ed esperienza che merita rispetto e ancora più cure, ancora più attenzioni», sono state le parole del direttore generale dell'Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro. «Fiduciosi, ottimisti e determinati, continuiamo a garantire tutto il nostro impegno per preservare le persone più fragili in questa lotta contro il Covid-19».

Da lunedì prossimo partiranno anche le prenotazioni per gli under 55 ai quali è stato destinato il vaccino prodotto da AstraZeneca, infialato nello stabilimento Catalent di Anagni. «Confidiamo nell'arrivo delle dosi per partire con tutti i centri e con gli under 55», ha aggiunto la manager.

Ieri sono state vaccinate 252 persone, così sarà fino a domenica. La settimana prossima, rispetto alle dosi disponibili, si determinerà il numero di prenotati da vaccinare.

«Dopo gli over 80 sarà la volta degli over 70 anni e il vaccino AstraZeneca a tutti i medici di medicina generale con l'obiettivo di vaccinare ogni due settimane una classe di età a partire dalla classe 1966 (55 anni), tenendo conto delle categorie individuate dal Ministero», ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.

La Asl di Frosinone non si ferma alla sola vaccinazione. Ora si andrà a calcolare anche l'indice d'immunità tra il personale sanitario in servizio all'Asl, ciò avverrà tramite l'esame sierologico. L'Asl fornirà ai propri dipendenti tutti i dettagli per l'esecuzione del sierologico per una specifica risposta cosiddetta antispike.

Nel frattempo l'indice dei contagi, rispetto ai tampono eseguito, rimane stabile. Intorno al 10 percento. L'effetto week-end non si è smentito. Su 295 tamponi, ci sono stati 25 nuovi positivi e 23 negativizzati.

Quattro invece i decessi. Si tratta di una donna 79 anni residente a Sora, una donna di 93 anni residente a Frosinone, una donna di 92 anni residente a Frosinone e una donna di 72 anni residente a Sora.

Nella regione Lazio invece su oltre 8 mila tamponi molecolari (715 in meno rispetto al giorno precedente) e quasi 6 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si sono registrati 782 positivi, 32 decessi e 4.558 i guariti. Nelle province 174 casi e dieci i decessi. A Latina 122 nuovi casi e un decesso. Viterbo 9 nuovi casi e due decessi. A Rieti 18 nuovi casi e tre decessi.



Ultimo aggiornamento: 08:58

