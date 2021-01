Il Covid-19 in Ciociaria continua a far paura. Anche nei giorni in cui, fisiologicamente, il numero di tamponi crolla vertiginosamente, il numero di positivi resta da piena emergenza. Nella giornata di ieri su 381 tamponi i positivi sono stati 46. Il dettaglio dei singoli centri interessati ai nuovi positivi è stato il seguente: Veroli 11 casi e otto negativizzati, Sant’Ambrogio sul Garigliano tre casi e nessun negativizzato, Pontecorvo tre casi e due negativizzati, Ferentino tre casi e quattro negativizzati, Frosinone due casi e otto negativizzati, Fiuggi due casi e un negativizzato, Alatri due casi e tre negativizzati, Ceprano due casi e tre negativizzati, Boville Ernica due casi e tre natagivizzati, Amaseno due casi e 7 negativizzati. In totale i negativizzati sono stati 64.

IL PIANO

Nel frattempo prosegue il piano vaccinale messa a punto dall’Asl di Frosinone. In cinque giorni, dal 31 dicembre scorso, sono state somministrate 2946 dosi di vaccino agli operatori sanitari. L’Asl di Frosinone si conferma ai vertici della classifica regionale, meglio della Ciociaria solo l’Asl Roma 6 con 2964 dosi.

«Siamo sorpresi anche noi di questo splendido risultato» , ha spiegato il direttore generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro, la quale nel pomeriggio , in collegamento con La7 nel corso della trasmissione Tagadà , ha annunciato la conclusione della somministrazione della prima fornitura di 2.925 dosi.

La seconda consegna ci sarà stamattina, quando , scortate dalla forze dell’ordine arriveranno le altre dosi all’Ab (centro vaccinale) dell’ospedale Spaziani di Frosinone, per poi essere dislocate nella altre sedi del territorio, (ospedali di Cassino, Sora e Alatri), cosiddette spoke. In totale in Ciociaria i vaccinatori sono 70, suddivisi, appunto, in 4 sedi.

Ma ora si pensa ai richiami. «Siamo già organizzati per il prossimo turno - ha spiegato la dottoressa D’Alessandro - e abbiamo già le prenotazioni di tutti perché, abbiamo superato ampiamente l’80 percento di adesioni da parte del personale sanitario e saremo subito pronti a vaccinare in maniera rotativa con tutte le squadre».

Ma l’Asl di Frosinone ha anche coniato un sistema di somministrazioni con siringhe simili a quelle del vaccino antifluenzale.

«Abbiamo integrato le dotazioni anche con queste altre siringhe. Abbiamo completato il quadro e le infermiere si trovano molto bene perché riescono a vaccinare in sicurezza con un’abitudine presa già con il piano vaccinale antinfluenzale».

Presto si inizierà anche le vaccinazioni per le persone disabili. A livello regionale su 10 mila tamponi i nuovi positivi sono stati 1.334, i morti 23 e i guariti 1387.



