17 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







Un Ciociaro su cinque ha ottenuto almeno la prima dose di vaccino: ieri si è toccato quota 102 mila somministrazioni.

«Vaccinare un quinto della popolazione Ciociara è un grande risultato, arrivato ben prima del previsto, grazie al lavoro di squadra che la Asl ha organizzato fin dall’inizio della campagna vaccinale» è stato spiegato dall’Asl.

«Una squadra affiatata, come una grande famiglia, che sta affrontando lo sforzo titanico a cui è sottoposto dalla pandemia con straordinaria generosità e disponibilità. Dietro ai numeri ci sono dedizione, sforzo, speranze e aspettative, che vanno al di là dell’aspetto meramente economico, e un patto di alleanza con tutto il territorio, operatori sanitari, medici, infermieri, sindaci e cittadini. Ma soprattutto dietro le cifre, ci sono tante speranze e tanti volti di persone. Come quelli di Cesare Ferri e Antonia Ciotoli, insieme da una vita e insieme anche a tagliare il traguardo delle 100mila dosi di vaccino», hanno concluso.

«Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 percento» è stato il commento dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Intanto dalla casa famiglia “Marano come noi” di Ceccano parte un appello alla Asl affinché venga finalmente somministrato il vaccino anti Covid ai “loro” utenti. Si parla di otto adulti con gravi disabilità, tutti titolari di esenzione C02, ovvero invalidi al cento per cento. Per loro è stata già richiesta, ma invano, la vaccinazione a domicilio in quanto soggetti fragili e non trasportabili. «Non escono dalla struttura dal mese di marzo 2020 - fa presente la responsabile Barbara Fiorini –. È dallo scoppio dell’emergenza che sono protetti al massimo». Si va da un 24enne autistico ed epilettico fino a una 80enne con disturbi psichici e mentali. Gli altri sono una 43enne tetraplegica spastica, un 45enne con la sindrome di Williams, un 52enne e una 67 con disabilità psichico-mentale, un 58enne epilettico e un 61enne con una malattia psichiatrica innestata a un ritardo cognitivo.

«Non vedono i loro parenti da oltre un anno, tranne poche eccezioni, ma da dietro a un vetro - spiega la caregiver, a capo di uno staff composto da altri undici operatori -. Non hanno più una vita sociale e questo ha provocato gravi ripercussioni a livello comportamentale».

Stando al racconto della responsabile della casa famiglia, attiva dal 2005 e tra le poche accreditate a livello regionale nel suo genere, la disavventura dei diretti interessati parte dallo scorso mese di gennaio.

«Ci ha contattato telefonicamente il Comune di Ceccano per sapere quanti utenti e operatori ci fossero all’interno della struttura». Non avrebbero aggiunto, pertanto, nessun’altra informazione utile.

«Abbiamo aspettato inutilmente fino al mese scorso e poi ci siamo rivolti al Distretto sanitario B - va avanti Barbara Fiorini -. Abbiamo appreso così che, per richiedere la vaccinazione a domicilio, avremmo dovuto inviare una lista con dati personali e codici fiscali di tutti».

Con “tutti” intende, come previsto, anche i caregiver. L’elenco, a seguire, è stato spedito via mail alla Asl di Frosinone. Fino a ieri, però, nessuno sviluppo. Ecco perché la responsabile della casa famiglia ha chiamato l’assistente sociale di riferimento, che «a questo punto mi ha informato che la Asl non ha ancora ricevuto indicazioni dalla Regione rispetto alle case famiglia - spiega poi -. Pertanto i nostri ospiti non potranno essere vaccinati a domicilio ma dovranno prenotarsi online e farlo in qualche centro, mentre noi operatori dovremo aspettare il nostro turno in base all’età».

Da considerare il fatto che questi ultimi hanno dai 35 ai 67 anni. Se qualcuno ha ricevuto intanto la prima dose, i più giovani non lo saranno ancora per vari mesi. «Non vogliamo fare polemiche ma far vaccinare i nostri utenti a domicilio - conclude la responsabile di “Marano come noi” -. Se li sono letteralmente dimenticati».