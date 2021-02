Al via, ieri mattina, le prenotazioni dei vaccini Covid-19 agli ultra ottantenni: tiepida la risposta della Ciociaria. Ma soprattutto problemi per le prenotazioni.

IL DISSERVIZIO

Doveva essere il vaccino day per gli over 80 della provincia di Frosinone: si è trasformato in un’odissea. Sito di prenotazione in tilt, prenotazioni bloccate, impossibilità persino di parlare al telefono con qualcuno nonostante un numero di telefono messo a disposizione degli utenti. Così ieri è stata la giornata dell’indignazione e delle polemiche. A raccontare la giornata tipo dell’inaffidabilità del sistema è stato il consigliere comunale Stefano Pizzutelli della lista civica “Frosinone in comune”: «Dopo settimane passate ad annunciare la partenza della prenotazione on line dei vaccini – commenta Pizzutelli - da qualche giorno l’indicazione era chiara: dal primo febbraio si può prenotare, basta il codice fiscale, che ce vò? C’è chi ha iniziato a mezzanotte, chi alle sei stamattina, ma niente, il portale dorme. Alle nove meno dieci compare la scritta che per problemi tecnici si partiva alle 12. Alle 11 e 50 un tweet trionfale annuncia che ci sono già 2200 prenotati, i quali, probabilmente con poteri paranormali, sono riusciti a prenotare a portale chiuso. Da mezzogiorno in poi, appena si scrive il codice fiscale esce il messaggio “dati non validi”; se per miracolo si passa la prima schermata e si arriva all’opzione del luogo dove fare il vaccino, i possibili siti sono praticamente tutti rossi e cioè non disponibili. Se per una intercessione ultraterrena si passa anche questa seconda pagina, impossibile prenotare su Frosinone. Personalmente dopo due ore di tentativi sono riuscito, forse perché il portale si è mosso a pietà, a prenotare un vaccino a Priverno. La seconda prenotazione familiare, però, non mi riesce. Sono passate quattro ore da mezzogiorno e un post un po’ meno trionfalistico, dice che ci sono 7000 prenotati. Su 400.000 aventi diritto. Da cittadino, da consigliere comunale, da figlio di ultraottantenni, mi chiedo: Come è possibile che nel 2021 un assessorato che gestisce il 75% della spesa regionale non sia in grado di avere un portale che regge? Come è possibile fare post e tweet trionfalistici mentre migliaia di persone schiumano rabbia guardando una rotella girare sullo schermo?»

In serata la nota della Regione: «Nel Lazio alle ore 19 di oggi sono 16.986 le prenotazioni effettuate, tramite call center e web. Il 35 per cento sono avvenute tramite call center, il 65 per cento tramite web. In provincia di Frosinone sono stati 665. Il sito è stato attivato come previsto alle ore 12 e i successivi crush sono stati causati da un eccessivo flusso di contatti. Il numero per l’assistenza alla prenotazione o eventuali disdette è 06 164161841, attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13. Numero Verde 800 118 800 per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza. Attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20». Sempre che funzioni.



LA REPLICA DELLA REGIONE

«Non si tratta di un click-day” - ha subito specificato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato - Siamo consapevoli che l’aspettativa è talmente alta e i numeri sono talmente rilevanti, poiché parliamo di circa mezzo milione di potenziali prenotazioni, che avevamo esigenza di testare il sistema per garantirne la tenuta. Se ci dovessero essere dei rallentamenti nel sistema chiediamo comprensione».

Parole quelle dell’assessore D’Amato, che fanno il paio con quelle pronunciate poche ore prima della direttrice generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro: «Non abbiate fretta ci sarà il posto per tutti».

Il portale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/) è attivo 24 ore su 24 e la somministrazione comincerà l’8 febbraio prossimo, in Ciociaria, per ora, solo negli ospedali di Frosinone, Cassino, Sora e Alatri.

Contestualmente prosegue la somministrazione della seconda dose agli operatori sanitarie e ai dipendenti delle Rsa, finora le dosi inoculate in provincia di Frosinone sono state 14.869 (nella regione Lazio, 193.274).

LE CIFRE

Nel frattempo in Ciociaria non si arresta la scia dei decessi, nell’ultimo giorno sono stati cinque: tre residenti in provincia di Frosinone e due residenti in provincia di Latina. Si tratta: di una donna di 87 anni residente a Frosinone, un uomo di 64 anni residente a Ferentino e un uomo di 85 anni residente ad Aquino; una donna di 86 anni residente a Latina e un uomo di 92 anni residente a Latina.

Nella giornata del 31 gennaio, invece, a causa dell’effetto weekend sono stati eseguiti solo 298 tamponi, per un totale di 34 nuovi positivi e 46 negativizzati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA