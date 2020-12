Il grande cuore dei Ciociari, commuove l’Italia nel giorno del V-Day. Quella di ieri è stata la giornata della speranza per guardare oltre il muro della pandemia: all’Istituto Spallanzani di Roma c’è stata la somministrazione delle prime cinque dosi di vaccino. Tra i neo vaccinati, il primo uomo in Italia è stato Omar Altobelli, Operatore Socio Sanitario di Aquino. «È andata bene, non ho sentito nemmeno dolore. È stato davvero un bel momento, un’emozione unica. L’ho fatto per la mia famiglia, per me stesso e per i miei pazienti. Abbiamo lavorato in trincea per mesi, visto sofferenza e dolore», ha detto Omar Altobelli all’uscita dallo Spallanzani. Si è commosso ripensando al duro lavoro. «Sono orgoglioso - ha aggiunto Altobelli- spero che altri riescano a prendere esempio da noi cinque. Il gesto di fare il vaccino lo dedico a tutte le persone che, purtroppo, in questi mesi non ce l’hanno fatta. Da oggi c’è un messaggio di speranza nella scienza e si guarda al futuro con più ottimismo. L’ultimo anno è stato il più brutto della mia esperienza lavorativa, c’è mancato il contatto fisico con i pazienti che riconoscevano solo i nostri occhi e la nostra voce. Il vaccino l’ho fatto per tutelarmi e per tutelare tutti quelli che mi sono vicini», ha concluso. L’operatore socio sanitario è stato l’orgoglio di un’intera comunità, quella di Aquino. «Tra i primi 5 vaccinati d’Italia, c’è un nostro concittadino - ha dichiarato il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi -. Un abbraccio da tutti noi che siamo orgogliosi di te. Avanti».ù

Tra i vaccinati di ieri allo Spallanzani c’è anche un medico di Sora, si chiama Francesco Ferrari.

I NUMERI

Nel frattempo ieri si sono stato ottanta nuovi positivi e altri tre morti. Il Covid-19, dopo la lieve flessione del giorno di Santo Stefano è tornato ad alzare la testa. I tre morti di ieri sono: una donna di 63 anni residente a Ceprano, un uomo di 85 anni residente a Itri e un uomo di 89 anni residente a Santopadre.

Gli 80 nuovi positivi, invece, sono emersi a seguito di 552 tamponi eseguiti nel solo drive-in di Frosinone. Nei centri maggiormente interessati ai contagi la situazione è stata la seguente: Frosinone 14 nuovi casi, Alvito 11 casi, Cassino e Aquino 5 casi, Ferentino 4 casi, Amaseno, Monte San Giovanni Campano e Piedimonte 3 casi ciascuno. I negativizzati sono stati 78. Nella Regione Lazio sono stati eseguiti 10 mila tamponi per un totale di 977 positivi (-146, rispetto al giorno precedente), 16 decessi ( 8 in meno rispetto al giorno precedente) e 817 guariti.

TRA 24 ORE LE PRIME FIALE

In Ciociaria, invece, la somministrazione delle prime dosi avverrà da domani, 29 dicembre. I primi ciociari ad essere vaccinati saranno: Antonella Campana, medico specializzando, Franca Nardone (Oss), Marina Sebastiani (medico) ed Eugenio Giangrande (medico) e Paolo Ceccano (infermiere).

E proprio per quest’ultimo, domani sarà un giorno particolare. Nel giorno del suo 42esimo compleanno, Paolo Ceccano, di Sora, rappresenta la speranza, il coraggio, l’ottimismo. E’ un ragazzo ed un infermiere esemplare che nella vita ne ha viste tante affrontando prove ed ostacoli sempre con determinazione e con il sorriso sulle labbra. Essendo nota la sua bonarietà, certamente anche domani saprà affrontare l’atteso e importante momento con quella spensieratezza che lo contraddistingue ma allo stesso tempo con quella fiducia nella scienza e nella medicina che gli consentono di guardare sempre avanti con positività. Si è laureato in Infermieristica presso l’università di Roma Tor Vergata.

La sua formazione l’ha fatta a Sora ed i primi passi da tirocinante li ha mossi proprio presso il SS. Trinità. Nel 2015 ha conseguito con il massimo dei voti il master in Coordinamento presso la Sapienza di Roma. Ha iniziato a lavorare presso il S. Andrea nel reparto di Neurochirurgia per poi passare al Policlinico di Tor Vergata. Per molti anni ha lavorato da precario nella Asl di Frosinone, tra i pronto soccorsi di Sora e Frosinone. Ha anche lavorato a domicilio, assistendo persone affette da Sla e bambini affetti da Sma. Vincitore del concorso Ares 118 fa esperienza nella centrale operativa di Latina del 118 per approdare definitivamente presso la Stroke Unite di Frosinone dove tutt’ora è in servizio. In questi mesi caratterizzati dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria, è stato molto attivo su svariati fronti. Molto conosciuto per le sue innumerevoli attività di volontariato, insieme ai suoi colleghi ha fondato nel 2016 “Infermieri Senza Frontiere”, protagonisti di numerose giornate di prevenzione. Davvero il miglior testimonial che si potesse avere in un momento di grande apprensione e paura e dove c’è bisogno di credere che questo sia davvero l’inizio della fine - come ha detto il Governatore Zingaretti - e che questo virus che “fa il forte con i deboli” si possa finalmente debellare.

