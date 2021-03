25 Marzo 2021

di Aldo Simoni

(Lettura 4 minuti)







Pochi dispacci di agenzia e la Catalent di Anagni è finita al centro di una polemica che ha assunto proporzioni europee. Lo stesso premier, Mario Draghi, ne ha parlato alla Camera, rispondendo al deputato di Fdi, Tommaso Foti.

Dice Draghi: «Sabato sera ricevo una telefonata della presidente della Commissione Ue su alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento di Anagni» dove si infiala il vaccino AstraZeneca. «Mi si suggeriva un’ispezione - prosegue Draghi -. La sera stessa ho chiamato il ministro Speranza, da cui dipendono i Nas; e i Nas sono andati immediatamente ad Anagni. Hanno identificato dei lotti in eccesso che a quel punto sono stati bloccati. Ma sono lì. Da lì dove andranno non lo so, ma intanto la sorveglianza continua».

Parole rimbalzate nei Paesi Bassi, dove il premier Mark Rutte, si è detto pronto a «bloccare» l’esportazione di vaccini «se la Commissione Ue lo richiederà».

E la Francia attacca: AstraZeneca ha mantenuto «quasi integralmente» i suoi impegni «con la Gran Bretagna, ma non con l’Unione europea» in materia di consegna dei vaccini ed è «una situazione completamente inaccettabile. L’Unione europea non sarà lo zimbello della vaccinazione».

IL BLITZ

Così sabato notte è scattato il blitz del Nas ad Anagni: i carichi ispezionati avevano come destinazione il Belgio. Ed ora l’attenzione è tutta concentrata sullo stabilimento di Anagni.

Ma perchè è scoppiato «il caso»?

Perchè il Nas ha trovato, all’interno dello stabilimento, circa 29 milioni di dosi di vaccino e, a quel punto, si è pensato che fossero delle «dosi nascoste».

«Nient’affatto - replicano da Anagni - si tratta di confezioni che normalmente sono qui, da noi, in attesa di essere messe in commercio». Da Anagni, infatti, il prodotto confezionato va in Belgio e Olanda, a disposizione di AstraZeneca, appunto.

La Catalent, infatti, produce circa 5 milioni di flaconi al mese che corrispondono a circa 50 milioni di dosi (un flacone contiene 10 dosi).

Ma attenzione: una volta infialato, il vaccino non può essere subito messo in commercio.

«Il fatto che ci sia prodotto in magazzino è normale - spiegano ancora dallo stabilimento -. I test di sterilità durano due settimane e poi dobbiamo aspettare i certificati della materia prima. Quindi, considerando che produciamo 5 milioni di flaconi al mese, due settimane corrispondono, appunto, a 25 milioni di dosi che aspettano il rilascio».

NESSUN PROVVEDIMENTO

Tra l’altro va detto che i Nas hanno fatto un inventario fisico, verificando la correttezza dei processi di produzione e non hanno trovato nessuna anomalia. Non è stata elevata alcuna multa, né sono stati presi provvedimenti di sorta.

In serata è la stessa AstraZeneca a precisare che «nello stabilimento di Anagni ci sono circa 16 milioni di dosi di vaccino in attesa del rilascio del controllo di qualità e destinate all’ Europa. Quasi 10 milioni di dosi saranno consegnate ai paesi dell’Ue durante l’ultima settimana di marzo, il saldo ad aprile, poiché le dosi sono state approvate per il rilascio dopo il controllo di qualità. Al momento, dunque, non sono previste altre esportazioni, oltre ai Paesi Covax (Covid-Vaccine Global Access Facility: è un’iniziativa nata per rendere accessibile in maniera gratuita i farmaci a quella larga fetta di mondo, più povero, che rischia di restare indietro nella corsa all’immunizzazione), per i quali ci sono 13 milioni di dosi».

Intanto sul fronte interno, il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede subito «chiarezza perché sarebbe incredibile, con le carenza di dosi che ha l’Italia, che AstraZeneca abbia 29 milioni di dosi ferme nello stabilimento di Anagni».

IL SINDACO NATALIA

Le notizie rimbalzano subito su Anagni dove il sindaco dice: «E’ spiacevole diventare famosi per un presunto occultamento dei vaccini». Insomma, un polverone gigantesco, che nasce da un grosso equivoco: nessuno ha capito che quelle dosi «non erano affatto nascoste», bensì in attesa del completamento del processo di sterilità e del via libera rilasciato dal controllo-qualità. Il perchè Astrazeneca abbia scelto Anagni, per l’infialamento, è presto detto. I rapporti commerciali con Catalent sono vecchi di anni. E comunque lo stabilimento ciociaro ha una capacità di produzione che pochi hanno al mondo.