Vaccini agli ultra ottantenni: è conto alla rovescia, ma nel frattempo il Covid non abbassa la testa.

Nella giornata di ieri ci sono stati altri tre morti (tre residenti in provincia di Frosinone e uno residente in Provincia di Caserta).

I Ciociari morti ieri sono: una donna di 73 anni residente a Sant’Elia Fiumerapido, un uomo di 94 anni residente a Sant’Elia Fiumerapido e una donna di 80 anni residente ad Isola del Liri.

Una donna di 74 anni residente a Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta, è deceduta in un ospedale Ciociaro.

I positivi, invece, sono stati 71, su 872 tamponi eseguiti nelle 24 ore precedenti.

Questa la situazione nei Comuni: Frosinone otto casi e 11 guariti, Ferentino sei casi e 11 guariti, Ceccano cinque casi e sei guariti, Pontecorvo cinque casi e sette guariti, Piedimonte San Germano quattro casi e due guariti, Ripi quattro casi e un guarito, Arpino tre casi e due guariti, Isola Liri tre casi e sei guariti, Patrica tre casi e due guariti, Sora tre casi e sette guariti. Negli altri comuni i positivi sono stati 27. In totale i guariti sono stati 151.

LE PRENOTAZIONI

Ma, come accennato, in queste ore si guarda alla seconda fase vaccinale, quella che riguarda gli ultra 80enni: da domani partiranno le prenotazioni.

Come? attraverso il sito internet: www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/.

La prenotazione potrà avvenire anche da parte dei familiari: basta inserire il codice fiscale, selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile.

La somministrazione delle dosi avverrà dall’8 febbraio prossimo, nei punti vaccinali, già adibiti negli ospedali di Frosinone, Alatri, Sora e Cassino.

LE FORNITURE

Sono invece in fase di attivazione, in base all’andamento della fornitura dei vaccini, e saranno quindi presumibilmente aperti a partire dalla terza settimana di febbraio secondo le indicazioni della Regione, altri centri di somministrazione dosi al presidio sanitario di Anagni, alla Casa della Salute di Atina, al Distretto di Frosinone di Viale Mazzini e alla Casa della Salute di Pontecorvo.

Domani anche in Ciociaria scatta la zona gialla. È consentito spostarsi tra le 5 e le 22, all’interno della propria Regione o Provincia. Mentre gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

IL COPRIFUOCO

Resta in vigore anche il cosiddetto coprifuoco: dalle ore 22 alle 5.

Per bar e ristorazione è possibile consumare cibi e bevande all’interno delle attività dalle 5 alle 18.

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22,

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti.

Curva dei contagi stabile nell’intera Regione Lazio. Ieri su quasi 13 mila tamponi molecolari (423 in più rispetto alle 24 ore precedenti) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, ci sono stati 1.138 casi positivi, 27 decessi e 1.553 guariti.

Nelle province ci sono stati 260 casi e dieci decessi. A Latina 114 nuovi casi e tre decessi (persone di 52, 79 e 84 anni con patologie). A Viterbo 58 nuovi casi e tre decessi (persone di 81, 85 e 87 anni con patologie). A Rieti 17 casi.

“Diminuiscono i casi, i ricoveri, le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 percento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3 percento”, commenta l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.



