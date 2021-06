Vaccini, via libera dell'Ema: la Catalent di Anagni produrrà anche il Johnson & Johnson

Venerdì 25 Giugno 2021, 16:09

l Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha approvato un ulteriore sito per la produzione del vaccino Johnson & Johnson, è ad Anagni (Frosinone) ed è gestito dalla Catalent Anagni Srl. Il sito eseguirà la produzione del prodotto finito. Il sito della Catalent di Anagni «dovrebbe supportare la fornitura continua del vaccino Janssen per l'Europa», precisa la nota dell'Ema. Il sito «sarà immediatamente operativo», conclude l'Agenzia europea del farmaco.