Va in ospedale: «Ho dolori alle gambe» e muore poco dopo, disposta l'autopsia

Va in ospedale per un dolore alle gambe ​e muore. È successo all'ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta. La vittima è Aldo Mambro aveva 32 anni ed era di Rocca d'Evandro, ma era molto conosciuto anche nel Cassinate e nella Valle dei Santi. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’autopsia per analizzare le cause del decesso.

L’uomo è andato in ospedale per alcuni dolori alle gambe. I medici hanno deciso di ricoverarlo ma la sua situazione si aggravata in poche ore. Successivamente è morto per un arresto cardiocircolatorio.