Domenica 4 Luglio 2021, 02:30

Urbanistica a doppio passo nel comune di Frosinone. Non decolla la rigenerazione urbana mentre c’è grande richiesta di nuove lottizzazioni da parte di grandi gruppi imprenditoriali.

Sul fronte dei piccoli proprietari, invece, si registra una fase stagnante. A mancare sono prevalentemente le richieste da parte dei semplici cittadini che hanno la possibilità di aumentare le cubature delle proprie abitazioni: ampliare le strutture, cambiare la destinazione d’uso, migliorare le capacità energetiche.

Come noto la “rigenerazione urbana” è uno strumento che consente di ampliare le superfici sino ad un massimo del 20%. Secondo il comune, circa 3 mila frusinati proprietari di altrettanti immobili potrebbero essere interessati ad aderire alla “rigenerazione” ( e questo porterebbe introiti per le casse comunali di circa 10 milioni di euro ).

LA PREVISIONE

Ma la previsione è stata del tutto sballata, complice (forse) anche un percorso non sempre agevole dal punto di vista burocratico.

Dunque, già da qualche mese il cittadino avrebbe potuto presentare istanza ; ma in realtà, sinora, pochissimi hanno intrapreso questo percorso. A confermare questo flop sono gli stessi uffici tecnici del comune. «Sinora – riferiscono – le domande pervenute sono una ventina e gli oneri concessori incassati non superano i 30 mila euro. Niente rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare».

Quali le cause di questa mancata adesione? «Di sicuro la crisi economica e l’incertezza generale che regna – spiegano dal comune – perché anche se i costi sono di qualche migliaia di euro per istruire la pratica, molti cittadino o non hanno le possibilità oppure preferiscono attendere tempi migliori».

IL SUPERBONUS

Anche sotto il profilo del superbonus 110% per ottenere il sisma bonus o l’eco bonus dopo un iniziale fervore e dopo la richiesta di accesso agli atti da parte di molti privati o condomini , la fase più incalzante di richiesta sembra essere esaurita (anche in questo caso per l’eccesso di documentazione richiesta, una sorta di percorso a ostacoli).

E comunque i cantieri già avviati si contano su una mano.

Se l’urbanistica di taglio piccolo sembra quindi non decollare, sono sempre più pressanti le richieste di ottenere nuove concessioni o permessi a costruire da parte di grandi gruppi imprenditoriali che continuano ad investire sul mattone.

LE RICHIESTE MAGGIORI

La maggior parte delle richieste è in zona De Matthaeis con in particolare via Mària e via Tommaso Landolfi dove stanno sorgendo nuovi complessi residenziali. In questo caso gli oneri concessori entrano nelle casse comunali e nelle ultime settimane sono stati richiesti oneri per quasi 500 mila euro. Fari puntati inoltre sulle prossime lottizzazioni che dovrebbero riguardare la zona tra via del Casone, via Cicerone, via Monti Lepini e via Selva Polledrara.

Il quadrilatero è appetibile sia per la posizione (a due passi dalla villa comunale e dalla zona centrale di via Moro) sia perché le richieste di trovare casa da quelle parti non sembra conoscere crisi.

A fronte di una politica urbanistica espansiva, non ha fatto da contraltare una ipotizzabile crescita demografica. La popolazione di residenti a Frosinone, ogni anno, registra un lieve decremento. Insomma si costruiscono nuove case ma, evidentemente, molte restano vuote.