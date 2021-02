Uomo disperso vicino alla diga di Fontana Liri, si cerca nel fiume: in azione i sommozzatori

Esce dalla sua abitazione, ma poche ore dopo scompare nel nulla: tra Fontana Liri ed Arce si cerca un uomo di 64 anni. Ieri, intorno alle 14:30, i familiari dell’uomo non vedendolo rientrare e non ottenevo alcuna risposta al telefono hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. Sono intervenuti i militari della stazione di Arce: c’è stata un’attività di ricerca sul territorio. Poco dopo nei pressi della diga di Sant’Eleuterio è stata trovata l’auto dell’uomo.

Sono state subito attivate le ricerche nella zona circostante, ma di lui non c’è stata traccia. Il sospetto è che l’uomo sia caduto all’interno delle acque del fiume Liri, proprio nei pressi della diga, dove ci sono state le prime ricerche anche attorno al corso d’acqua, ma di lui nemmeno l’ombra. La ricognizione dei luoghi è andata avanti fino al tardo pomeriggio di ieri, ma quando è scesa la notte sono state sospese. Nella mattina di oggi ricominceranno proprio dal punto in cui è stata trovata l’auto, tra Arce e Fontana Liri, dove arriverà il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

Verranno scandagliate le acque e i fondali del tratto di Fiume Liri. Quelle che si vivono ad Arce, dove l’uomo vive con la sua famiglia, sono ore di grande apprensione. Diverse di persone che si sono messe a disposizione, come volontari, nelle ricerche dell’uomo molto conosciuto e stimato nella zona. Le attività di ricerca vengono coordinate dai carabinieri della stazione di Arce, agli ordini che Capitano Tamara Nicolai e del Tenente Giovanni fava. Per il momento non sono state stilate ipotesi su quanto sia potuto accadere all’uomo, la priorità per gli investigatori, infatti, è quella di ritrovarlo. Solo successivamente si potrà capire cosa è accaduto. L’unica cosa certa al momento è che lui risulta disperso e i suoi familiari e quanti lo conoscono vivono di assoluta apprensione

