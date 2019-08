Università di Cassino, test d'ingresso per le future matricole al via il 3 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono giorni di studio per i neo diplomati che si preparano ad affrontare i test d'ingresso all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L'ateneo ha reso noto il calendario delle prove. I primi a cimentarsi con i test obbligatori, ma non selettivi, sono le future matricole di Lingue e Letterature straniere e Ingegneria. Le prove si terranno alla Folcara il 3 settembre: lingua inglese, francese e spagnola alle 9.30; lingua tedesca alle 11. Nello stesso giorno prenderanno il via anche le prove a Ingegneria industriale (elettrica, meccanica, gestionale) e Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni sia nella sede di Cassino che di Frosinone. I test termineranno il 4 settembre. Il 5, nel polo della Folcara, in aula arriveranno le aspiranti matricole di Economia, mentre il 10 settembre alle 10 è il giorno di Lettere. Le prove si svolgeranno in via Zamosch, per ritornare di nuovo alla Folcara, il 12 settembre, alla stessa ora, per Giurisprudenza. Il 18 settembre alle 11 proveranno i test i futuri studenti in Servizio sociale; il 27 alle 10 è la volta di quelli di Scienze dell'educazione. Gli ultimi saranno quelli di Scienze Motorie: in questo caso è previsto il numero chiuso (i posti sono 173, di cui 5 riservati a studenti-atleti (Dual Career) I anno Laurea Triennale in scienze Motorie, 20 ai trasferiti da altri atenei e 2 a studenti residenti all'estero. Le prove si terranno il 24 settembre, mentre il 22 e 23 ottobre si terranno le prove per accedere alla magistrale. I posti a disposizione, in quest'ultimo caso, sono 73.