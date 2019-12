© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale il prof. Giovanni Betta è il nuovo presidente della CRUL, Conferenza dei rettori delle università del Lazio. Il Magnifico è stato eletto per acclamazione da tutti i rettori del Lazio, poco prima delle 19 di questa sera, nella sede dell’Università Lumsa di Roma. “Sono molto contento personalmente e per l’ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale” ha dichiarato a caldo dopo l’elezione. “La Crul non è solo un organo dì coordinamento dell’offerta formativa regionale bensì un ambito di progettazione culturale e di ricerca comune” ha sottolineato il rettore. La proposta di candidatura è stata avanzata dai rettori degli altri atenei laziali. Giovanni Betta è il secondo rettore a ricoprire l’incarico di presidente della Crul. Il primo è stato l’ex rettore Ciro Attaianese eletto a giugno 2013 e rimasto in carica fino al 2015. Intanto nella giornata di ieri Betta si è insediato come presidente nazionale della commissione didattica della Crul, la Conferenza dei rettori d’Italia, presieduta dal Magnifico prof. Gaetano Manfredi, rettore della Federico II.