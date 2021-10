Unicas, festa a sorpresa per il rettore Betta

Giovedì 28 Ottobre 2021, 09:49

Festa a sorpresa per il rettore uscente Giovanni Betta. Ieri, al termine dell’ultima seduta del Consiglio d’amministrazione, ha trovato ad attenderlo tutto il personale dell’università di Cassino e del Lazio Meridionale, i docenti e gli studenti. Una cerimonia organizzata dalla comunità accademica per tributare al rettore i ringraziamenti per il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Una festa che ha emozionato il Magnifico, il quale ha voluto ripercorrere le tappe più importanti del suo governo: dall’insediamento sei anni fa ad oggi. Sei anni in cui ha dovuto attraversare la crisi economica, ma ha anche vissuto momenti lieti, come la visita del presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei quarant’anni dell’istituzione dell’ateneo. Il momento di festa ha segnato anche il passaggio di testimone tra Betta e il prof. Marco Dell’Isola che si insedierà in rettorato martedì prossimo.