© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche una ragazza ciociara tra i vincitori del premio del premio «Bouquet Festival di Sanremo». Lei è Mirna Angione di Veroli, si è classificata al terzo posto. Insieme Giorgio Sandonà di San Pietro in Gu (Padova), Jessica Donati di Rosignano Solvay (Livorno), entra a far parte del team di fioristi locali, una quindicina in tutto, incaricati di preparare i bouquet del prossimo Festival della Canzone Italiana (5-9 febbraio).Le selezioni si sono svolte nel pomeriggio a Villa Ormond di Sanremo. Ventisei, in totale, i partecipanti provenienti da tutta Italia. La sfida consisteva nel realizzare due bouquet sul tema «Sanremo e la belle epoque». La squadra di fioristi avrà come base il Mercato dei Fiori.È prevista la preparazione di almeno trenta bouquet, ma solitamente il numero è superiore, per ciascuna delle cinque serate del Festival. «È una grandissima vetrina per i fioristi locali - ha commentato l'assessore alle Attività Produttive, Barbara Biale - e per valorizzare le nostre produzioni. Sono davvero contenta, quando vedo tutta questa partecipazione, non solo per il puro interesse professionale, ma anche perché Sanremo è un luogo che suscita emozioni».