Evasione fiscale da 29 milioni di euro e bancarotta fraudolenta per un valore di 900 mila euro: è l’esito di una lunga ed articolata indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Sora che ha consentito di individuare 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di reati tributari e fallimentari. In particolare si tratta di quattro persone di Sora ( di cui una è una donna) e le restanti quattro di Roma. L’operazione è stata avviata a seguito della individuazione di un cittadino nato in Tunisia, che nel periodo dal 2011 al 2016, aveva assunto la carica di amministratore e liquidatore di ben undici società e cooperative operanti nel settore della grande distribuzione e dell’abbigliamento ubicate a Sora e nella capitale. Nella città volsca avevano messo su uno stabilimento di confezioni particolarmente attivo.Lo sviluppo delle investigazioni svolte sotto la direzione delle Procure di Cassino e Roma ha consentito di rilevare che tali società, con una consistente forza lavoro alle dipendenze, avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte e delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti.Le aziende verificate, a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e del mancato versamento delle imposte, quindi, riuscivano a vendere beni ad un valore altamente concorrenziale, con conseguente alterazione delle dinamiche di mercato. Nel corso delle indagini e degli accertamenti, stante la mancanza di parte delle scritture contabili, sono stati analizzati anche i conti correnti bancari e postali intestati ai soggetti sotto inchiesta , quantificando un’ evasione delle imposte sui redditi per oltre 23 milioni di euro.