Una giornata internazionale di studi su Petronace, abate di Montecassino

Una giornata di studio interamente dedicata a Petronace, cittadino di Brescia e ricostruttore di Montecassino, si svolgerà oggi, a partire dalle 10,00, nel Palagio Badiale di Cassino in piazza Corte. Nell’intento dei promotori l’evento intende fare memoria dell’arrivo a Montecassino di Petronace, avvenuto, come sembra, nel 718, quindi esattamente 1300 anni fa. Inviato da papa Gregorio II (715-731), Petronace divenne, infatti, abate di Montecassino “quindici anni” dopo la fondazione – avvenuta nel 703 – del monastero di S. Vincenzo al Volturno, che contribuì al consolidamento del rinato cenobio cassinese. Il programma della giornata prevede gli interventi di illustri professori provenienti da diverse università italiane. Interverranno ai lavori, articolati in due sessioni, Giulia Orofino e Nicola Tangari dell’università di Cassino e del Lazio Meridionale, dom Mariano dell’Omo dell’abbazia di Montecassino, Valentino Pace dell’Università di Udine, Federico Marazzi e Daniele Ferraiuolo dell’università Benincasa di Napoli, Nicolangelo D’Acunto dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia. A moderare i lavori saranno il rettore vicario dell’ateneo di Cassino Marilena Maniaci e il prof. Paolo De Paolis, da poche settimane trasferitosi all’università di Verona dopo quaranta anni trascorsi a Cassino.