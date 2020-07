© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermata anche per l’anno prossimo, con partenza già da maggio 2021, la “Terrazza del Belvedere”, mentre sono al vaglio dell’Ente comunale due possibilità per il rifacimento dei Piloni. Questo quanto emerge dall’Amministrazione che conferma l’obiettivo di intervenire sulla struttura di via Alcide de Gasperi, e di replicare anche il prossimo anno il progetto di isola pedonale della parte alta di Frosinone, con gli spazi da destinare alle attività di ristorazione.VIA DE GASPERIAttualmente, i Piloni sono nel degrado, con rifiuti ed una vegetazione diventata altissima. La zona, per via del rischio frana di un’arcata, dal giugno 2017 è confinata da reti in metallo, per evitare il parcheggio delle auto e il passaggio dei pedoni. Attualmente però sono due le strade valutate dall’Amministrazione per riqualificare i Piloni. La prima vede la possibilità di destinare le risorse provenienti al Comune da alcune edificazioni private, che sorgeranno nella parte bassa di Frosinone, al rifacimento della struttura.L’altro percorso che l’Ente sta inseguendo è, invece, la possibilità di finanziare il progetto di riqualificazione attraverso l’impiego di parte di alcuni fondi statali – circa 1 milione di euro - stanziati per gli interventi di risanamento del dissesto idrogeologico, se verranno confermati.Frosinone, in realtà, era stata esclusa da questo finanziamento, ma il Ministero degli Interni, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, ha riammesso la città di Frosinone e altri cinque capoluoghi italiani. I fondi ministeriali in totale si aggirano sui 5 milioni di euro. Oltre i Piloni, l’Ente ha intenzione di utilizzare quei soldi anche per interventi su altre parti della città, come quelli previsti sulla variante Casilina. In ogni caso, la formula scelta dall’Ente per la riqualificazione dei Piloni andrà ad incidere sulla tipologia di intervento e su cosa verrà fatto nella zona. Si parla, al momento, dell’installazione di due ascensori, uno vicino Piazza VI Dicembre, l’altro in via Alcide de Gasperi, e, all’interno dei Piloni, spazi per l’artigianato o per ii commercio, a periodi, con l’intento di far diventare le arcate della struttura delle vere e proprio vetrine in perenne cambiamento.I GIOVANI E LA PARTE ALTASoddisfatta Rossella Testa , assessore al centro storico, per il successo del progetto “La Terrazza del Belvedere”, partito lo scorso 9 luglio: «La riuscita dell’iniziativa è frutto di anni di progettazione e del lungo lavoro che è stato fatto sul centro storico, in questo momento riscoperto da tantissimi giovani e da persone che vengono da fuori Frosinone. Anche il bando per partecipare, probabilmente, se non ci fosse stato tutto il lavoro fatto nella parte alta, non avrebbe avuto tutto quel successo che ha avuto. Ed insieme a noi, il merito è anche delle attività, nuove o già presenti, soprattutto gestite da giovani, che non rimangono statiche ma si reinventano».Il progetto sarà replicato?«Senza dubbio già dal maggio prossimo - ha confermato l’assessore Rossella Testa - Quest’anno, capendo la situazione, siamo andati in deroga ad alcuni regolamenti, come quello dei dehors, ma per il prossimo anno, ci saranno diversi obblighi, come gli ombrelloni e le sedie tutti uguali. Si partirà sicuramente da maggio, con un nuovo bando, ma con regole ben precise. Anche noi come Amministrazione abbiamo cercato di abbellire la parte alta, con tubi illuminati lungo le ringhiere e mettendo dei fiori tra i piccoli terrazzamenti della statua di Norberto Turriziani».