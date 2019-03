Un servizio civile dedicato all'emergenza della Valle del Sacco, aperto il bando per i volontari

Attività di supporto alle famiglie ed ai cittadini per la risoluzione delle problematiche che affrontano per la presenza del SIN

Orientamento ai percorsi di prevenzione per gli eventuali rischi di maggiore esposizione a patologie legate all’inquinamento ambientale (in collaborazione con l’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone)

Attivazione di percorsi formativi presso le Scuole secondarie di Secondo Grado collocate nel territorio interessato dal SIN

Lo svolgimento di ameno 8 seminari, convegni o eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza

Se l'emergenza ambientale del Sin Bacino del fiume Sacco diventa un'occasione di formazione per i più giovani. Questo l'obiettivo del progetto per il servizio civile “Appennino Fragile” che nei giorni scorsi è stato aperto il bando per il reclutamento dei volontari dai 18 ai 28 anni.Per presentare le domande restano pochi giorni: il termine scade l'8 aprile. I posti a disposizione sono quattro: i volontari saranno ammessi tramite selezioni e quelli scelti saranno chiamati a sottoscrivere un contratto della durata di un anno con un assegno mensile di 433,80 euro l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio, ed è prevista un’assicurazione che viene stipulata sempre dal Dipartimento del Servizio Civile.Il progetto è stato curato dall'associazione Civis in partnership con il CESC Project (ente capofila) e l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che nel 2018 ha partecipato al bando indetto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del CdM, per i progetti nel settore “emergenze ambientali in Italia” da realizzare con i volontari dei Corpi Civili di Pace.I volontari, sotto il coordinamento delle associazioni, presso la sede dell'associazione Civis dovranno cimentarsi in numerose attività:Al link https://www.odcpace.org/new/index.php/corpi-civili-di-pace-appennino-fragile tutte le informazioni sul bando, sui contatti e sulle modalità di presentazione delle domande. Sul sito di Civis www.civisferentino.eu , nella sezione “Appennino Fragile” dedicata all’iniziativa pubblichiamo ugualmente i link con le info e tutti i riferimenti necessari per partecipare.«E' un impegno molto gravoso quello che ci siamo assunti ma entusiasmante, ed è un onore intraprendere questa iniziativa a fianco dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII https://www.apg23.org/it/post/corpi-civili-pace.html - commentano i rappresentanti di Civis - Le nostre forze saranno impegnate per oltre un anno, e perciò il supporto e la collaborazione di tutti i soci è indispensabile per la riuscita del progetto. Per la nostra associazione si tratta di un obiettivo importantissimo: entriamo concretamente nel cuore del conflitto ambientale che si consuma nel territorio interessato dal SIN Bacino del fiume Sacco e che interessa non solo enti pubblici ed imprese ma le famiglie che vi risiedono, i piccoli agricoltori, gli artigiani e tanti cittadini, e che spesso ne condiziona fortemente la vita quotidiana. Inoltre, per i volontari che saranno selezionati dal bando, Civis svolgerà una specifica attività di formazione sui temi ed i settori ambientali, mettendo a disposizione dei giovani l’esperienza e professionalità acquisita negli anni sia dall’associazione che da soci».