Riflettori puntati sul Liri. Il fenomeno della schiuma bianca sulle verdi acque del fiume che attraversa Sora , permane e si attende ancora l’esito dei campionamenti effettuati da Arpa, nei giorni scorsi, dopo la moria di pesci.Lo stato di salute del fiume continua a preoccupare ma nonostante la problematica sia nota ormai da tempo a tutti i livelli, non sembra che misure concrete ed efficaci siano state ancora adottate.Basti pensare che è bastato un temporale per danneggiare la diga di Valfrancesca contro le cui paratie si sono schiantati numerosi tronchi di alberi arrivati dall’Abruzzo.Questo ha causato alla struttura danni molto gravi tra i quali l’impossibilità di muovere la paratia stessa, per evitare che il fiume possa esondare allagando le campagne ed i terreni circostanti.La buona notizia, però, è che circa 1 milione di euro è stato finanziato dalla Regione attraverso il piano di sviluppo rurale e verrà utilizzato per la messa in sicurezza dello sbarramento mobile sul Liri.I lavori potrebbero partire già dal mese di settembre e saranno principalmente diretti a manutenere la paratia e a ricostruire la spalla in destra idraulica della diga a causa di alcune crepe strutturali.Tre giorni fa il consigliere regionale Loreto Marcelli, a tal proposito, ha effettuato un sopralluogo alla diga insieme al Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”, la Dott.ssa Stefania Ruffo, e ad una squadra composta dal Direttore del Consorzio “Conca di Sora e “A Sud di Anagni”, Aurelio Tagliaboschi, dal responsabile tecnico, ingegnere Pierluigi Saccucci.Marcelli ha fatto sapere che è stata inoltrata una richiesta di lavori di “somma urgenza” per consolidare il bypass costruito nella situazione emergenziale del 6 giugno, così da evitare che si possa incorrere nuovamente in tali situazioni. «Ricordo - commenta il consigliere regionale - che stiamo parlando di una diga la cui costruzione risale al 1956; un’avanguardia per quei tempi, ma certamente, come ho avuto contezza anche durante il sopralluogo, da ristrutturare totalmente considerando il tempo trascorso e l’inevitabile usura. Sarebbe necessario inoltre dotare la struttura di un sistema di telecontrollo, ossia che consenta di vigilare da remoto sul funzionamento della diga. Al di là dei lavori che senza dubbio devono essere compiuti urgentemente, per la messa in sicurezza della popolazione locale, bisognerebbe risolvere definitivamente la situazione in cui versa l’intera struttura ripensandola nella sua totalità».L’auspicio è che l’intervento possa avvenire nei tempi previsti anche per evitare che, con l’arrivo della stagione autunnale ed invernale, possano verificarsi ancora episodi come quello di pochi giorni fa che ha avuto come conseguenza, oltre ai danni e disagi per gli agricoltori delle zone delle Compre e di Valfrancesca, anche quello della moria di migliaia di pesci.A questo c’è da aggiungere la necessità di un monitoraggio costante nei territori della Marsica e della Valle di Roveto dove sono in corso tavoli tecnici per trovare soluzioni condivise tra i comuni attraversati dal fiume Liri, finalizzati a contrastare il fenomeno dello sversamento di acque industriali nelle acque del fiume.A vigilare ci sono le associazioni ed i comitati ambientalisti sempre più determinati a salvaguardare la salute del fiume e del suo delicato ecosistema.