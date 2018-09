Una 60enne di Ceccano, in provincia di Frosinone, è stata arrestata dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, perquisendo l'abitazione della donna, che ha precedenti per rapina, hanno trovato quasi due grammi di marijuana in un ripostiglio dell'appartamento. I Carabinieri hanno quindi deciso di estendere i controlli anche all'esterno dell'abitazione e nascosta in una siepe in giardino hanno trovato una busta con dentro 1,6 kg di marijuana. La donna, al termine delle formalità di rito, secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA