Si sdraia a terra dinanzi la porta di una abitazione. I proprietari rincasano ma non riescono ad entrare e chiamano la polizia.Lo spiacevole episodio si è verificato nella tarda serata di Ferragosto ad Isola Liri in via Granciara.Erano da poco passate le ore 22:30 ed un uomo di origini straniere, per motivi ancora poco chiari ma probabilmente in condizioni psicofisiche non ottimali alterate dall’alcol, ha perso il controllo e si è gettato a terra. Solo che, nel compiere questo gesto plateale, non si è reso conto di ostacolare l’accesso alla propria casa ad alcune persone. Prima di richiedere l’intervento delle forze di polizia, i proprietari hanno tentato di far spostare l’uomo che, però, secondo il racconto fornito anche da alcuni testimoni, non ne voleva proprio sapere; ed, anzi, avrebbe anche iniziato ad inveire contro di loro proferendo parole senza senso. Sono stati attimi di tensione e nervosismo.A quel punto, esasperati, hanno chiamato il 112. Solo a quel punto grazie anche all’intervento delle forze di polizia la situazione è tornata alla calma. L’uomo si è allontanato e loro sono potuti rincasare.CONTROLLI A SORAE sempre nella stessa serata di sabato, carabinieri, polizia e Guardia di Finanza sono stati impegnati in un nuovo servizio congiunto antiCovid sul territorio ed in particolare nella città di Sora. L’obiettivo dei controlli era quello di verificare il rispetto delle misure anticontagio soprattutto nei pressi dei locali pubblici. Il weekend è stato molto tranquillo, poca gente in giro nella città volsca e non si sono registrati episodi particolari. Anche le celebrazioni religiose per la festa di San Rocco si sono svolte nel rispetto delle misure previste per fronteggiare il coronavirus. La chiesa non era gremita come negli anni scorsi (chi è riuscito a partecipare alla celebrazione indossava i dispositivi di sicurezza ) ma la devozione per il santo è stata comunque forte e vissuta più intimamente. Qualche polemica, invece, nella vicina Isola Liri dove purtroppo per l’ennesimo fine settimana si registra il mancato rispetto delle misure di distanziamento e soprattutto la presenza di numerosi giovani senza dispositivi di sicurezza ammassati dinanzi ai locali della movida fino a tarda notte. L’invito da parte delle forze dell’ordine è soprattutto ad avere maggiore senso di responsabilità ed a rispettare le misure anticontagio. Nonostante a Sora e nei paesi limitrofi non si siano registrati nuovi casi, l’allerta deve restare comunque alta poiché il numero dei contagiati a livello provinciale e regionale cresce ogni giorno. Ed allora la parola d’ordine è sempre la stessa: indossare le mascherine.