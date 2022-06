Tutto pronto per la 'Stozza cassinese'. L'associazione Vecchia Cassino celebra il panino della tradizione

Tutto pronto per la Stozza Day. Domenica si rinnova l’appuntamento dedicato all’antico panino della tradizione pre e post-bellica. A mezzogiorno in punto, in località Sant’Antonio di Montecassino, l’associazione culturale Vecchia Cassino darà il via l'ottava edizione della ‘Stozza cassinese’: il panino casareccio farcito con i prodotti tipici. La storia tramandata dai nonni racconta che i ragazzi erano soliti salire in Abbazia, in particolare, nei giorni di Pasquetta e il 21 marzo, festività di San Benedetto e, una volta lì, degustavano la ‘Stozza’. Una tradizione che l’associazione, presieduta da Antonio Marzocchella, da anni propone con l’intento di valorizzare le antiche tradizioni e tramandarle alle future generazioni. Cassinati e non si ritroveranno a pochi passi dall’abbazia per celebrare una delle eccellenze della cucina tipica e per trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia. Anche per questa edizione ad assaporare e decretare la ‘stozza top’ sarà la giuria denominata ‘I saggi per gli assaggi’. Ai giurati è riservato il compito di valutare le ‘stozze’ tenendo in considerazione diverse tipicità: profumo, bontà, aspetto e descrizione fantastica. Ovviamente, tutto in vernacolo cassinese. Le ricette dell’antica tradizione saranno portate all’attenzione dei giurati, che con il patrocinio della ‘Libera Università Boccone’ conferirà il premio e gli attestati di partecipazione al nono anno di corso di laurea in Storia, Arte e preparazione della stozza.

