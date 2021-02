Una comunità, quella di Ceccano, lacerata dal dolore per due giovani vite spezzate. Ieri la chiesa di Santa Maria a Fiume ha ospitato i funerali di Marika Donnarumma alle 11 e quelli di Daniele Mingarelli alle 15. Due ragazzi pieni di vita, grandi lavoratori, accomunati dalla loro solarità e purtroppo da un tragico destino. Per la 24enne è stato subito fatale l’incidente stradale nel giorno di San Valentino, accaduto poco dopo le 20 a Ferentino lungo via Casilina. Per il 35enne, invece, una dura e vana battaglia durata oltre tre anni: dal frontale in moto nella fabraterna via Marano, che il 20 dicembre 2017 gli costò un delicato intervento chirurgico alla testa, all’addio di lunedì nella casa di cura “San Raffaele” di Cassino. L’estremo saluto a Marika è stato contraddistinto dal coloro bianco, come il feretro, le rose e i palloncini fatti volare in aria dai suoi amici. Quello rivolto a Daniele è stato all’insegna del rossonero della maglia del Milan, squadra di cui era tifosissimo. In entrambi i casi fiumi di lacrime e un silenzio, già di per sé assordante, rotto a tratti da grida di disperazione. Troppo dura per familiari, amici e conoscenti accettare un vuoto così incolmabile. Erano due ragazzi che hanno davvero saputo farsi volere bene. Marika aveva appena 24 anni ed era molto conosciuta anche a Frosinone, soprattutto perché lavorava nella nota pizzeria di famiglia “Number one” di via Palestrina. Come lei anche Daniele era il ritratto della felicità e, come suo padre e il fratello gemello, era un operaio edile, professione che lo aveva portato anche a girare il mondo. Non vedeva l'ora di tornare a casa, però, per riabbracciare sua moglie e i loro due figlioletti. Entrambe le omelie recitate dal parroco del santuario di Santa Maria a Fiume, padre Antonio Mannara, sono state aperte da brani del Vangelo secondo Luca. Per Marika “Le vesti strette ai fianchi e le lampade accese”, ossia la parabola sulla vigilanza, e per Daniele “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”, ovvero la Passione di Gesù. «Non servono frasi ad effetto - ha detto padre Antonio davanti alla morte di Marika -. Tutte quelle espressioni a cui ci arrampichiamo con tutti noi stessi per infonderci consolazione e coraggio davanti alla sofferenza. Per Marika non c’è bisogno di questo, perché era già una parola bella». Un nome che, come evidenziato dal parroco, deriva dal greco e significa “splendente”, vista anche «l’affettività e la semplicità - ha aggiunto - dimostrate dal suo amore per gli animali». Il religioso, parlando di Daniele e del suo calvario triennale, ha sottolineato come nel Cattolicesimo ricorra spesso il numero tre. «Solo voi sapete cosa avete passato e vissuto in questi tre anni - ha detto padre Antonio ai suoi cari -. Sono stati gli anni del silenzio di Daniele, dell’attesa magari di essere riconosciuti, della speranza in un nuovo sorriso. I suoi occhi, però, non erano più quelli di prima. La tristezza ora deve trasformarsi in qualcos’altro». Poi la citazione del classico saluto che riceveva Daniele da tutti, «Ciao, Gemè», al pari suo fratello gemello. «D’ora in poi - ha concluso - saremo tutti suoi gemelli». Fuori dalla chiesa, uno accanto all’altro, due striscioni in loro onore per l’ultimo addio. «Mar’kina vive!», recita quello dedicato alla giovane di origini campane, «perché ‘a vita è nu surriso - si legge ancora - e chi non rire ‘more acciso». E poi «Ciao Daniele», accompagnato da puntini di sospensione e tante altre parole non scritte ma racchiuse in centinaia di cuori. Ceccano ha perso due suoi figli. Il loro ricordo resterà indelebile nella mente di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli.

