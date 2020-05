Turismo, la consigliera regionale Battisti chiama a raccolta le associazioni: «Facciamo squadra, scivetemi»

La consigliera regionale del Lazio, Sara Battisti, lancia la campagna “RiparTiAmo - tourism” rivolta a tutte le associazioni culturali, di promozione del territorio, turistiche e di categoria, presenti in provincia di Frosinone, per il rilancio del turismo in Ciociaria nel brevissimo termine, già dall’estate 2020.

«Invito tutte le associazioni a fare squadra per una strategia unitaria di marketing e promozione turistica che esca dagli schemi convenzionali - spiega Battisti -. Credo che lavorando assieme possiamo lanciare la più grande campagna di comunicazione mai vista in questa provincia e ribaltare l’idea della Ciociaria unicamente a vocazione industriale, altro importante asset sul quale stiamo lavorando molto in termini di sostegno economico ed infrastrutturale e in termini di diminuzione dell’impatto ambientale».

Per questo, sottolinea la Battisti, c'è bisogno dell'aiuto di tutti: «Abbiamo poche settimane per farci trovare pronti per l’estate 2020, dobbiamo essere tempestivi e saper intercettare ed attrarre quanti più turisti possibile da Roma e dalle città di altre regioni limitrofe: questa estate non sarà possibile scegliere mete distanti dal proprio territorio, la chiave è il turismo di prossimità. Abbiamo le carte in regola per essere una destinazione ambita, ma dobbiamo lavorare in gruppo».

Le associazioni che vogliono insieme lanciare una nuova sfida possono scrivere a ripartiamotourism@yahoo.com, lasciando il loro recapito e la natura dell’associazione in modo da dare vita alla call RiparTiamo Tourism nel più breve tempo possibile.

