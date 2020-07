Turismo in crisi, ma più richieste per il Cammino di San Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ l’estate peggiore per gli operatori turistici della città di Cassino. Il settore del turismo è uno dei più colpiti dalla pandemia. I numeri parlano di un crollo del 50% in meno rispetto allo scorso anno. Mancano i turisti stranieri, quelli che nei mesi estivi solitamente sostavano in città per diversi giorni. Tra gli operatori turistici il coro è unanime: le presenze sono scese del 50%. “E’ l’estate più difficile in assoluto” riferisce Fabio Evangelista dell’Hotel Al Boschetto. “Le presenze – aggiunge - sono scese vertiginosamente. Solo nel fine settimana registriamo qualche viaggiatore di passaggio”. Stessa situazione per il B&B ‘Le Colonne’: “Giugno e agosto sono mesi senza prenotazioni”. Se la situazione è questa per la maggior parte degli albergatori c’è un turismo, relativo ad una nicchia di viaggiatori, che fa ben sperare. Più di qualche albergatore, pur denunciando le ripercussioni dolorose provocate dal Covid, scorge segnali positivi dal turismo legato al Cammino di San Benedetto. “Le perdite ci sono – afferma Pino Valente dell’Hotel La Pace – ma rispetto allo scorso anno riscontriamo un aumento di richieste per il Cammino di San Benedetto”. Un aumento positivo che in percentuale si aggira tra il 20 e 30%. “Anche lo scorso anno abbiamo avuto richieste in tal senso, ma non con queste percentuali” sottolinea sempre Valente. “Non significa - continua - che abbiamo risolto i nostri problemi, ma accogliamo questo segnale come un’opportunità; come una nota positiva. In particolare le richieste arrivano da pellegrini della Lombardia e dell’Emilia Romagna, i quali, tra l’altro, sono entusiasti di ritornare a casa, una volta terminato il Cammino, in poche ore, grazie alla fermata Tav”. Il Cammino di San Benedetto parte da Norcia e termina a Cassino in abbazia, passando per Subiaco e attraversando borghi antichi dell’Umbria e del Lazio. Quindici giorni di cammino percorrendo 15 km al giorno per complessivi 300 km di viaggio. “In questi giorni anche ai nostri centralini stanno arrivando molte richieste di informazioni relative al Cammino di San Benedetto. Rispetto al 2019 anche noi – dice Massimiliano Molle dell’Hotel Alba – registriamo un incremento del 20-30%”. Soddisfazione viene espressa dall’assessore alla Cultura Danilo Grossi che ha sempre creduto e investito nel progetto del Cammino. “È un lavoro importante – rivela l’assessore - cominciato tanti anni fa insieme a Simone Frignani che per primo, grazie alla pubblicazione di un libro sul Cammino di San Benedetto, ha sviluppato questo percorso. In quegli anni poche persone ci credevano ma oggi finalmente cominciano ad arrivare risultati concreti, tangibili. Il turismo è cambiato così come sta cambiando il nostro territorio. Non più e non solo turismo di massa mordi e fuggi, ma turismo lento che punta a gustare il territorio".