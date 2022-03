Martedì 29 Marzo 2022, 08:45

Troppo spesso alle malattie, soprattutto di tipo tumorali, si associano lunghi ed estenuanti viaggi fuori provincia per eseguire accertamenti diagnostici-specialistici di primaria importanza. Esami necessari per curare la malattia, ma anche per prevenirla. Per le donne Ciociare, da ieri, almeno per quel che concerne le neoplasie al seno e alle ovaie non accadrà più, perché i test genomici e genetici, di esclusiva competenza degli istituti tumorali, verranno eseguiti all'ospedale Santissima Trinità di Sora, sede del polo oncologico.

Ecco di cosa si tratta. Il test genomico è di fondamentale importanza per individuare il piano farmacologico da intraprendere nelle donne alle quali è stato diagnosticato un tumore al seno. Un test che va, inoltre, ad intercettare eventuali possibili recidive, in base a studi di natura internazionale, ma anche e soprattutto dall'analisi di un campione di tumore precedentemente asportato. L'indicazione ad effettuare esami genomici viene individuata da un'equipe della Breast Unit nei pazienti con almeno due fattori di rischio, collegati all'età e alla gravità della neoplasia.

ESAME DEL DNA

Per quel che concerne il test genetico, invece, l'accertamento viene eseguito su un campione di sangue nel quale si ricerca la mutazione genetica (cosiddetta BRCA 1 e BRCA 2) dalla quale si determina la possibile recidiva di neoplasie mammaria e ovarica. In questo caso, a valutare, l'accesso al test è l'Unità di Oncologia, in base alla storia personale della donna, alla quale sia stata riscontrata una delle seguenti patologie: un carcinoma ovarico, un carcinoma mammario con meno di 36 anni, un carcinoma mammario triplo negativo, oppure un carcinoma mammario bilaterale. Nel percorso, se pur statisticamente inferiori, non sono escluse forme tumorali della mammella maschile. I cittadini, quindi, potranno effettuare questi fondamentali esami evitando spostamenti, spesso anche molto lunghi, con risparmio di tempo e denaro. «Si avranno tempi più rapidi di risposta e, inoltre, in caso di necessità, la presa in carico diretta nel reparto di oncologia», è stato spiegato dall'Asl.

OPEN DAY

Ieri mattina nel corso dell'open day Percorso Rosa, organizzato dall'Asl negli ospedali di Frosinone e Sora, assieme alla direttrice generale Pierpaola D'Alessandro è intervenuto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. L'assessore ha parlato proprio dei nuovi servizi. «Una svolta importante che ci permette di estendere anche il test anche nelle aziende sanitarie locali» ha dichiarato l'Assessore D'Amato al termine della visita. Si appresta a terminare, invece, il mese di marzo e con esso il mese della prevenzione dedicata a tutto tondo alla Prevenzione Donna: sono stati eseguiti 200 esami strumentali e circa 350 visite specialistiche. A maggio, invece, è previsto il melanoma day per la prevenzione del tumore della cute. Il primo evento è in programma per il 4 maggio con lo screening gratuito: visita ed esame dermoscopico.