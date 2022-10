Prevenzione del tumore al seno, per "Ottobre rosa" la Asl apre tre nuovi centri

È ripartita la Campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria “Ottobre Rosa”. In tutto il territorio laziale, durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, si potranno effettuare gli esami per la diagnosi precoce del tumore della mammella.

La Asl di Frosinone, pur continuando a controllare la diffusione dell’epidemia, vuole andare “oltre il covid” e non trascura le altre malattie che continuano ad incidere sulla salute della popolazione. Per questo, come ogni anno, aderisce alla campagna “Ottobre Rosa”. Dalla direzione generale arriva un appello a tutte le donne che di solito «pensano alla salute e ai problemi di tutti gli altri, a volte trascurando a se stesse : facciamoci del bene! Partecipiamo ai programmi di screening organizzati».



Per essere ancora più vicina alle donne e far sì che aderiscano agli screening la All ha attivato ulteriori tre sedi, presso cui, verranno erogate le mammografie.

Per la prima volta, la campagna si svolgerà anche nelle radiologie ambulatoriali della Casa della salute di Pontecorvo (a partire da novembre), Casa della Salute di Ferentino e nel presidio sanitario di Isola del Liri, dove le prestazioni verranno eseguite dagli specialisti radiologi ambulatoriali interni.

Le donne tra i 50 e i 74 anni, target degli ordinari programmi di screening, potranno effettuare la mammografia gratuita, senza necessita’ di doversi procurare una prescrizione medica; per prenotarsi devono telefonare, dalle 9,30 alle 13,30, al numero verde screening dedicato 800 003 422.

La promozione della prevenzione del tumore al seno coinvolge durante la Campagna anche le donne della fascia di eta’ 45-49 anni, normalmente escluse dal programma di screening. Le donne in questa fascia dì età potranno prenotare l’esame, chiamando, il numero unico dedicato 06-164161840.