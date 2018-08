Ha agito anche in provincia di Frosinone la banda sgominata dai carabinieri specializzate nelle truffe agli anziani. La base era Napoli, ma i raggiri venivano compiuti nelle altre province del centro Italia. Le vittimme venivano scelte sulle Pagine Bianche e ogni trasferta poteva fruttare fino a 10mila euro. Sono 23 gli episodi contestati, tra le truffe andate a segno e quelle tentate, alcune di queste sono state messe a segno anche in Ciociaria. Cinque le persobe arrestate, tutti residenti a Napoli.



Secondo quanto accertato dai militari, le vittime, spesso donne anziane e sole, venivano scelte anche tramite ricerche sulle Pagine bianche. Ogni 'trasfertà poteva fruttare circa 10.000 euro tra soldi e gioielli presi alle vittime. La tecnica del raggiro era quella del falso incidente o controllo stradale a un parente della persona anziana presa di mira: presentandosi al telefono come fantomatici carabinieri, avvocati o assicuratori veniva chiesta una somma di denaro per evitare che il familiare fosse arrestato o processato. A casa delle vittime passava poi un complice a ritirare i soldi.



Le truffe contestate sarebbero avvenute nelle province di Grosseto, Firenze, Arezzo, Roma, Frosinone, Viterbo, L'Aquila, Rieti e anche a Napoli.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA